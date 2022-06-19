Столтенберг: із сучасною зброєю Україна вижене путінські війська з Донбасу

Генсек НАТО зазначив, що війна може тривати роками, і Альянс має бути готовий надавати підтримку весь цей час.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що з надходженням в Україну сучасних озброєнь зростає ймовірність, що ЗСУ виженуть російські війська з Донбасу.

Про це він розповів в інтерв’ю Bild am Sonntag, пише "Європейська правда".

"Українці мужньо захищаються від російських загарбників. Хоча боротьбу на Донбасі Росія веде з дедалі більшою жорстокістю, українські воїни чинять відважний опір. З більш сучасною зброєю зростає ймовірність того, що Україна знову зможе вибити путінські війська з Донбасу" - сказав Столтенберг.

За його словами, НАТО підтримує Україну в самообороні, але не є частиною конфлікту.

При цьому він зазначив, що війна може тривати роками, і Альянс має бути готовий надавати підтримку Україні весь цей час.

"Треба готуватися до того, що це може зайняти роки. Ми не повинні переставати підтримувати Україну. Навіть якщо витрати високі, не лише на військову підтримку, а й через зростання цін на енергоносії та продукти харчування. Але: це не порівняти з ціною, яку українці мають платити щодня багатьма життями. І якщо Путін дізнається з цієї війни, що він може просто продовжувати так, як він робив після війни в Грузії 2008 року та окупації Криму в 2014 році, тоді ми заплатимо набагато вищу ціну" - наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, Конгрес США підтримав відкриття ленд-лізу для України. Закон було розглянуто Палатою представників та проголосовано 28 квітня.

9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України.

Ленд-ліз – це ухвалена 1941 року система, за якою Штати передавали союзникам у війні ключові боєприпаси, техніку, продовольство та нафтопродукти. Передбачала передачу в безкоштовне користування необхідного військового майна, яке після війни, за потреби, повертали в США. Якщо майно було знищене, то за нього не платили.