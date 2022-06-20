Пілота російського Су-25, який збили на Донеччині, узяли в полон
Пілота російського Су-25, який збили на Донеччині, узяли в полон
У Маріуполі посіпаки окупантів влаштували бізнес на похованнях
У Маріуполі посіпаки окупантів влаштували бізнес на похованнях
Ставка на стерилізацію гривні. До чого може призвести різке підвищення облікової ставки Нацбанку?
Ставка на стерилізацію гривні. До чого може призвести різке підвищення облікової ставки Нацбанку?
Помічник начальника Херсонського управління СБУ видав ворогу сітку мінних полів області, – голова облради
Помічник начальника Херсонського управління СБУ видав ворогу сітку мінних полів області, – голова облради
Польща передала Україні самохідні гаубиці “Krab”
Польща передала Україні самохідні гаубиці “Krab”
Херсонщина шокована вбивством працівника ДСНС у Скадовську, - Хлань
Херсонщина шокована вбивством працівника ДСНС у Скадовську, - Хлань
"Сміялися усім підрозділом": українські бійці "проінспектували" трофейний російський бронежилет
"Сміялися усім підрозділом": українські бійці "проінспектували" трофейний російський бронежилет
Музейна евакуація: що пішло не так?
Музейна евакуація: що пішло не так?
ГоловнаСуспільствоВійна

На Київщині задокументовано понад три тисячі злочинів російської армії, – Нацполіція

Окупантів треба притягнути до відповідальності і оголосити в розшук, щоб їм “було комфортно на території Росії і більше ніде у світі”.

На Київщині задокументовано понад три тисячі злочинів російської армії, – Нацполіція
Цвинтар у Ірпені
Фото: ЕРА/UPG

На території Київської області задокументовано понад три тис. злочинів, вчинених армією Росії. За матеріалами поліції вже оголошено підозри понад 15-ти загарбникам.

Про це начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомив в ефірі телемарафону UArazom.

“На території Київської області було задокументовано понад три тисячі злочинів, які вчинені армією Російської Федерації. По багатьох питаннях ми працюємо зі Службою безпеки, з іншими силами безпеки для встановлення безпосередньо осіб, які у складі російської армії перебували на території Київської області. І тільки за матеріалами поліції вже оголошено підозри більше 15-ти окупантам”, – розповів Нєбитов.

Він додав, що важливо притягнути російських окупантів до відповідальності за національним законодавством та обов’язково оголосити їх в розшук, “щоб вони відчували себе в комфорті лише на території Росії і більше ніде у світі”.

Нагадаємо, німецька розвідка допомагає шукати росіян, які вчиняли військові злочини в Україні. Федеральне відомство у кримінальних справах вже має у розпорядженні кілька сотень свідчень.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також