На Київщині задокументовано понад три тисячі злочинів російської армії, – Нацполіція

Окупантів треба притягнути до відповідальності і оголосити в розшук, щоб їм “було комфортно на території Росії і більше ніде у світі”.

На території Київської області задокументовано понад три тис. злочинів, вчинених армією Росії. За матеріалами поліції вже оголошено підозри понад 15-ти загарбникам.

Про це начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомив в ефірі телемарафону UArazom.

“На території Київської області було задокументовано понад три тисячі злочинів, які вчинені армією Російської Федерації. По багатьох питаннях ми працюємо зі Службою безпеки, з іншими силами безпеки для встановлення безпосередньо осіб, які у складі російської армії перебували на території Київської області. І тільки за матеріалами поліції вже оголошено підозри більше 15-ти окупантам”, – розповів Нєбитов.

Він додав, що важливо притягнути російських окупантів до відповідальності за національним законодавством та обов’язково оголосити їх в розшук, “щоб вони відчували себе в комфорті лише на території Росії і більше ніде у світі”.

Нагадаємо, німецька розвідка допомагає шукати росіян, які вчиняли військові злочини в Україні. Федеральне відомство у кримінальних справах вже має у розпорядженні кілька сотень свідчень.