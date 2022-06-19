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Російські окупанти знову обстріляли Сумщину, - Живицький

За попередніми даними жертв немає.

Російські окупанти знову обстріляли Сумщину, - Живицький
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні вдень, 19 червня, російські окупаційні війська відкрили вогонь по території Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської облвійськадміністрації (ОВА) Дмитро Живицький.

“Середино-Будська громада сьогодні і вдень була під ворожими обстрілами”, - повідомив Живицький. 

Він додав, що пообіді росіяни відкрили мінометний вогонь. По території громади було зафіксовано 10 прильотів, 3 з яких по території самого міста.

Інформація про руйнування наразі уточнюється.

Нагадаємо, російські окупанти у неділю, 19 червня, двічі гатили по Сумщині з мінометів, пошкодили щонайменше 10 будинків і господарчі споруди.

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