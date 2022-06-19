Росіяни намагалися здійснити прорив в районі Тошківки, - Гайдай

Найважча військова ситуація в Україні - саме на Луганщині.

Сьогодні, 19 червня, армія РФ намагалась здійснити прорив в районі Тошківки. Їх дії навіть мали успіх, але після роботи нашої артилерії окупанти потерпіли поразку.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“Тривають запеклі бої в Сєвєродонецьку, орки намагаються захопити місто повністю, але їм це не вдається, рашисти несуть масові втрати”, - повідомив Гайдай.

Він підкреслив, що Лисичанськ наразі під українською владою, але місто під постійними обстрілами армії РФ.

Також продовжується “тиха” евакуація триває, крім того щоденно завозяться гуманітарні вантажі.

Нагадаємо, британська розвідка повідомила, що Росія односторонньо оголошує гуманітарні коридори нібито для евакуації українців із Сєвєродонецька. Населення міста можуть депортувати вглиб тимчасово окупованої території.