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За добу задокументовано 18 обстрілів населених пунктів​ Луганщини, – МВС

Є загиблі та поранені серед цивільних.

За добу задокументовано 18 обстрілів населених пунктів​ Луганщини, – МВС
Результати обстрілів на Луганщині
Фото: Національна поліція

За минулу добу на Луганщині за добу поліцейські задокументували 18 обстрілів населених пунктів російськими окупантами.

Про це повідомляє МВС на своєму офіційному Telegram-каналі.

Війська РФ за допомогою артилерії, авіації та ракет обстріляли Лисичанськ, Метьолкіне, Борівське, Білу Гору, Устинівку, Миколаївку, Білогорівку, Білу Гору, Мирну Долину та Верхньокам’янку.

Внаслідок обстрілів пошкоджено та зруйновано 31 об’єкт інфраструктури, серед яких: квартири у багатоповерхівках та приватні будинки, території підприємств.

Результати обстрілів на Луганщині
Фото: Національна поліція
Результати обстрілів на Луганщині
Результати обстрілів на Луганщині
Фото: Національна поліція
Результати обстрілів на Луганщині

Окрім того, значних руйнувань зазнали населені пункти Попаснянської і Гірської громад. Зокрема, у Новоіванівці пошкоджено 16 будинків, Миколаївці – дев’ять, Нирковому – шість.

"Є загиблі та поранені серед місцевих мешканців", – резюмували повідомлення у МВС.

Нагадаємо, керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що найближчими днями на Луганщині можуть відбутися великі наступи.

Раніше Гайдай відзначав, що на Луганщину щодня привозять по 30 КамАЗів російських окупантів.

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