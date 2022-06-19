Росія не визнала загиблими 27 членів екіпажу крейсера “Москва”, - ГУР

В Російській федерації відмовляються визнавати загиблими 27 членів екіпажу крейсера "Москва".

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє у Telegram-каналі.

"Чиновники та спецслужби продовжують змушувати родини російських моряків приховувати інформацію про своїх загиблих на "Москві" родичів. 27 членів екіпажу, серед яких 19 строковиків, дотепер вважаються зниклими безвісти. В Севастополі офіційно поховали лише мічмана Вахрушева", - сказано у повідомленні.

Зауважується, що командир крейсера капітан першого рангу Антон Купрін, який, "порушуючи статут, одним з перших покинув корабель, пояснює свій вчинок намаганням врятувати саме строковиків. Нібито він отримав такий наказ після вибухів на кораблі".

Крім того, зазначається, що родичів загиблих моряків відмовляються приймати як у командуванні військово-морського флоту Росії та командуванні чорноморського флоту, так і в органах влади та соціального забезпечення. Натомість їх спрямовують до групи психологів, медиків та юристів, яка була спеціально створена для приховування інформації про загиблих та зниклих безвісти окупантів-строковиків.

"Дізнавшись про бажання родичів оприлюднити інформацію про загиблих у ЗМІ, до них додому та за місцем роботи приходять співробітники ФСБ та проводять "роз'яснювальну роботу" з погрозами про кримінальну відповідальність за розголошення державної таємниці", - повідомили у ГУР.

Нагадаємо, що 14 квітня крейсер "Москва" затонув у Чорному морі під час буксирування. В оперативному командуванні "Південь" підтвердили, що підбитий українською крилатою ракетою "Нептун" крейсер "Москва" загорівся і затонув.