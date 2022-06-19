Окупанти обстрілюють Харків майже "за графіком", - ОДА

Протягом минулої доби ворог завдав два удари по інфраструктурі Індустріального району Харкова.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Як бачимо, окупантии продовжують тероризувати мирне населення міста постійними обстрілами вже майже за «графіком». Тому зобов’язані не втрачати пильність, реагуйте на сигнали тривоги та дотримуйтеся коментантської години!", - написав він у Telegram-каналі.

На Ізюмщині ворог завдав удару по підприємству з нафтопереробки. Масштабну пожежу досі ліквідовують. На щастя, - без постраждалих.

Внаслідок обстрілів Андріївки та Донця, що в Ізюмському районі, загинув 73-річний чоловік, четверо цивільних отримали поранення. Один поранений в Чугуєві. Протягом доби також зазнавали обстрілів Дергачівська, Золочівська громади.

На лінії зіткнення тривають бойові дії. В районі населеного пункту Рубіжне, що на північному сході від Харкова, ворог безуспішно намагався провести розвідку боєм. Окупанти провели дистанційне мінування селища Черкаські Тишки.

"На Ізюмщині ворог готує нові спроби наступу в напрямку Слов'янська. Наші захисники героїчно тримають оборону та завдають окупантам відчутних втрат. Бережіть себе, підтримуйте наших військових!", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, раніше внаслідок обстрілу Харкова росіянами шестеро людей отримали поранення.