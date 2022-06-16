Росіяни крадуть зерно у фермерів Харківщини і роздають жителям як "гумдопомогу"

В одній із громад також з'явилася інформація про зникнення найактивніших колаборантів.

На Харківщині російські окупанти крадуть зерно у деяких фермерів, а потім роздають його жителям окупованих громад як "гуманітарну допомогу".

Про це повідомили в Борівській ОТГ, яка тимчасово перебуває під ворожою окупацією.

"Окупанти, які принесли на нашу землю руйнування, поневіряння і смерть, намагаються тепер завоювати лояльність населення за рахунок чужого добра та майна. Наприклад, пшеницю, яка залишалася на складах деяких фермерських господарств, вони експропріювали і роздають людям під виглядом гуманітарної допомоги", - розповіли в громаді.

Деякі жителі - "хто з безвиході, а хто і "за покликом серця" - відгукнулися на співпрацю із загарбниками, зазначили в ОТГ.

"Але зрадників не люблять ніде. З Борової вже надходить інформація про зникнення найактивніших російських посіпак", - додали в Борівській громаді.

Нагадаємо, в Маріуполі окупаційна влада обіцяла жителям звести житло, натомість почала будувати поверхівку для військовослужбовців росармії.

А колаборанти в Мелітополі (Запорізька область) заявили, що відновили постачання краденої в місцевих фермерів черешні до окупованого Криму.