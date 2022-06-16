Мер міста Суми підтвердив інформацію про вибухи в місті
Мер міста Суми підтвердив інформацію про вибухи в місті
Киянин з Протасового Яру. Памʼяті Романа Ратушного
Киянин з Протасового Яру. Памʼяті Романа Ратушного
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Колиска соціалізму заборонена: хто в політику заїхав на партії Мороза?
Колиска соціалізму заборонена: хто в політику заїхав на партії Мороза?
Бастіон НАТО. Як Польща готується до можливої російської агресії
Бастіон НАТО. Як Польща готується до можливої російської агресії
​На Заході допускають три сценарії розвитку війни РФ проти України, – CNN
​На Заході допускають три сценарії розвитку війни РФ проти України, – CNN
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
​"Втекли трохи не до того лісу": окупанти гублять своїх людей, а поранені не отримують належного лікування, - розвідка
​"Втекли трохи не до того лісу": окупанти гублять своїх людей, а поранені не отримують належного лікування, - розвідка
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни крадуть зерно у фермерів Харківщини і роздають жителям як "гумдопомогу"

В одній із громад також з'явилася інформація про зникнення найактивніших колаборантів.

Росіяни крадуть зерно у фермерів Харківщини і роздають жителям як "гумдопомогу"
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA/800

На Харківщині російські окупанти крадуть зерно у деяких фермерів, а потім роздають його жителям окупованих громад як "гуманітарну допомогу".

Про це повідомили в Борівській ОТГ, яка тимчасово перебуває під ворожою окупацією.

"Окупанти, які принесли на нашу землю руйнування, поневіряння і смерть, намагаються тепер завоювати лояльність населення за рахунок чужого добра та майна. Наприклад, пшеницю, яка залишалася на складах деяких фермерських господарств, вони експропріювали і роздають людям під виглядом гуманітарної допомоги", - розповіли в громаді.

Деякі жителі - "хто з безвиході, а хто і "за покликом серця" - відгукнулися на співпрацю із загарбниками, зазначили в ОТГ.

"Але зрадників не люблять ніде. З Борової вже надходить інформація про зникнення найактивніших російських посіпак", - додали в Борівській громаді.

Нагадаємо, в Маріуполі окупаційна влада обіцяла жителям звести житло, натомість почала будувати поверхівку для військовослужбовців росармії.

А колаборанти в Мелітополі (Запорізька область) заявили, що відновили постачання краденої в місцевих фермерів черешні до окупованого Криму.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також