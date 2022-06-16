Загарбники заявили, що з 1 вересня Запорізька АЕС перейде під повний контроль Росії, - Енергоатом

В українській компанії наголосили, що ця заява не має "жодного відношення до реальності, ніякого контролю за роботою ЗАЕС з боку ворожих формувань не буде".

Російські окупанти заявили працівникам Запорізької АЕС, що з 1 вересня об'єкт переходить повністю під контроль Росії.

Про це повідомили в НАЕК "Енергоатом".

"Учора, 15 червня, один із представників "влади" окупантів, хтось на ім'я олександр геннадійович, з позивним "волга", який, за його словами, "катається тут від адміністрації", зібрав керівників структурних підрозділів ЗАЕС. До відома працівників електростанції він довів інформацію, що з 1 вересня 2022 року ЗАЕС повністю перейде під контроль росії та, відповідно, Росатома. Мовляв, готуйтесь зустрічати нове керівництво та працювати за новими правилами", - розповіли в Енергоатомі.

В українській компанії наголосили - така заява не має "жодного відношення до реальності, ніякого контролю за роботою ЗАЕС з боку ворожих формувань не буде".

"Запорізька АЕС працює і працюватиме в українській енергосистемі та відповідно до українського законодавства. Її тимчасове захоплення російськими військовими жодним чином не означає передачу станції країні-агресору", - зазначили в НАЕК.

Керівництво Енергоатома подякувало працівникам Запорізької АЕС за "мужність, витримку і самовіддану роботу у цей надскладний для всієї України час" і закликало ще трохи протриматись. "Наша спільна Перемога не забариться!", - заявили в компанії.

Нагадаємо, днями вдалося відновити зв'язок між МАГАТЕ і окупованою росіянами Запорізькою АЕС.

Раніше в Енергоатомі заявляли, що російські окупанти викрадають працівників атомної електростанції, а також інших жителів Енергодара.