У Маріуполі почали будувати житло для військових РФ, поруч зводять фортифікаційні лінії оборони, - Андрющенко

У Маріуполі російське міноборони почало будівництво 5-поверхівки в районі виїзду на Мангуш.

Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Потужність анонсованого житла - 1015 квартир. У середньому можливо 3 тис. маріупольців отримать хоча б таке житло. Однак, це потреба всього 2 відсотків від всіх, хто перебуває в місті на зараз. Іншим готують тимчасові бетонні одноповерхові споруди типу хостелу з кімнатами на 8 людей і палатки. Але знов - це потреби на 1 відсоток населення", - наголосив Андрющенко.

Він зазначив, що ворожа пропаганда анонсувала "велике будівництво" для жителів міста, тоді як будівельники на місці не приховують, що в будинку житимуть насправді військовослужбовці РФ, а також ті, хто буде обслуговувати військову базу окупантів. Зокрема, і колаборанти.

За словами радника, житло зводять під керівництвом російського міноборони. Водночас поруч із поверхівкою будують фортифікаційні лінії оборони.

"У підсумку - це будівництво не має нічого спільного з турботою про людей. Очікувано. Але хоча б так можна було радіти про частину маріупольців, якщо б їх не використовували як живий щит", - наголосив Андрющенко.

Нагадаємо, раніше окупаційна влада пообіцяла маріупольцям компенсації за зруйноване житло. Людей зобов'язали подати оригінали документів на отримання коштів, однак через те, що документи згоріли під час ворожих обстрілів це зробити неможливо.

Днями в Маріуполі російські окупанти прискорили знесення зруйнованих ними ж будинків.