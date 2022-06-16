Російських окупантів отруїли обробленою черешнею, яку ті крали у фермерів тимчасово окупованого Мелітополя, - Федоров

"Це ще один вид партизанського руху спротиву".

Фермери тимчасово окупованого Мелітополя обробили черешню, яку в них крадуть російські загарбники.

Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі FREEДОМ.

"Ще один подарунок наші фермери приготували для рашистів - це недавно оброблена черешня, яка викликала масове захворювання у тих рашистів, які її крали у фермерів", - сказав Федоров.

Він зазначив, що такий учинок мелітопольських фермерів - це "ще один вид партизанського руху спротиву, який нині є на території Мелітопольського району".

Федоров наголосив: окупантам не треба красти, бо "все вирощувалося сильною наполегливою працею наших фермерів".

Нагадаємо, загарбники вивозять в окупований Крим черешню із Мелітополя і хваляться низькими цінами. Також планують постачання черешні до інших регіонів Росії.