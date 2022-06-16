На Луганщині бригада росіян відмовилась наступати на Миколаївку, ще до 200 окупантів втекли, – ГУ Генштабу

На Сєвєродонецькому напрямку росіяни намагатимуться продовжити штурм, щоб витіснити наші підрозділи на правий берег Сіверського Донця.

На Сєвєродонецькому напрямку захисники чинять опір та ведуть маневренну оборону. Штурмові групи росіян за підтримки танків, мінометів і ствольної артилерії намагаються витіснити наші сили з Метьолкіно, щоб вийти на околиці Сєвєродонецька. Ситуація у місті – складна.

Про це заступник начальника ГУ Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив на брифінгу.

Протягом найближчого часу росіяни намагатимуться продовжити штурм, щоб витіснити наші підрозділи на правий берег Сіверського Донця. Окупанти застосовують РСЗВ по тилових підрозділах, щоб не допустити поповнення резервів.

Для недопущення такого розвитку подій оборонці Сєвєродонецька і Лисичанська (десантно-штурмові, сухопутні війська, ССО, територіальна оборона, частини Національної гвардії) зведені в єдину групу під єдиним керівництвом. Сформовано також артилерійський резерв.

"Противник знищив чотири мости через річку Сіверський Донець, але нами визначено основним та додаткові шляхи постачання до захисників Сєвєродонецька", – повідомив Громов.

Місто не може розглядатись інакше, аніж ключова точка оборонної операції Луганщини.

На Бахмутському напрямку противник проводить штурм з метою взяття під контроль траси Бахмут–Лисичанськ, веде штурми за напрямками Тошківка – Устинівка, Комишуваха – Золоте. Успіху росіяни не мають, відійшли.

Вороги залучають підрозділи так званого міністерства державної безпеки в населеному пункті Ниркове, бо особовий склад бригади відмовився наступати на Миколаївку. Також до 200 окупантів втекли зі своїх позицій.

На Лиманському напрямку тривають бої в районі Богородичне – Словʼянськ.

На Словʼянському напрямку не полишають спроб відновити наступ на це місто.

На інших напрямках активних боїв нема, але є постійні обстріли. На Харківському напрямку зосередились на недопущенні виходу наших підрозділів до державного кордону. Росіяни застосовують авіацію, артилерію і намагаються відновити втрачене положення.

На Криворізькому, Запорізькому і Миколаївському напрямках противник веде позиційну оборону. Обстріллють наші підрозділи.

На Волинському, Поліському і Київському напрямках уздовж кордону з Білоруссю ознак формування наступальних угруповань немає. На білоруській частині Дніпра збройні сили патрулюють свою територію.

На Чернігівському, Конотопському і Сумському напрямках активній дій ворог не веде. Для демонстрації присутності утримує підрозділи до 3 БТГ в прикордонних районах, завдає авіаударів та здійснює обстріли.

В Бесарабському районі переміщень підрозділів з пункту постійної дислокації нема.

В акваторії Чорного моря лишаються підводні човни та кораблі з ракетами. За минулу добу ворог завдав шести ракетних ударів по Україні, а в переддень до того – девʼяти.

Громов підкреслив, що перемога України – питання часу, і що швидше надійде необхідне озброєння, то швидше буде перемога.