У Міноборони відреагували на заяву Зеленського щодо перевірок в армії через проблеми з забезпеченням

Міністерство оборони закуповує та передає закуплені товари Збройним силам України, і вони відповідають за те, куди та яким чином вони далі перерозподіляється і яка логістика.

Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає кореспондент LB.ua.

"Міністерство оборони України на замовлення Генерального штабу здійснює закупівлю низки товарів і послуг для ЗСУ. Це асортимент від харчування до важкого озброєння. Міністерство оборони не має складів та не зберігає закуплені матеріальні засоби. Виробники передають заявлену кількість та якість, наприклад, елементів обмундирування на склади ЗСУ. Вже звідти відбувається розподіл серед військових частин", - сказала вона.

Маляр наголосила, що важливо розуміти, що Міністерство оборони закуповує та передає закуплені товари.

"А куди та яким чином воно далі перерозподіляється, яка логіка, логістика, доїхало чи не доїхало, то за це відповідають ЗСУ. Таким чином встановлює законодавство", - пояснила вона.

Маляр зазначила, що необхідно враховувати фінансові можливості Міністерства оборони для закупівель, можливості підрядників виконати зобов'язання та логістику ЗСУ, щоб усе необхідне потрапило до кожного військовослужбовця.

"Тому насправді дуже часто така дискусія пов’язана з тим, що у суспільстві не до кінця розуміють: хто і за що відповідає. Якщо ми говоримо про керування військом, то це здійснюють ЗСУ. Це треба розуміти. Але дуже часто ці питання ставлять Міністерству оборони. Що стосується закупівель, то Міністерство оборони їх здійснює та передає ЗСУ і не торкається питання перерозподілу. Тобто Міністерство оборони ніяк не вливає на те, куди та як потрапив закуплений товар у ЗСУ", - додала заступниця міністра.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у своєму зверненні доручив головнокомандувачу ЗСУ провести перевірки в армії через повідомлення у соцмережах та ЗМІ про те, що бійцям не вистачає засобів індивідуального захисту.