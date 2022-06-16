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"Навіть з обмеженими ресурсами відтискаємо ворога", – Подоляк оприлюднив відео з Херсонщини

Українці потребують далекобійної артилерії та високоточних РСЗВ. 

"Навіть з обмеженими ресурсами відтискаємо ворога", – Подоляк оприлюднив відео з Херсонщини
Херсонсь область. Квітень 2022 року (ілюстративне фото)
Фото: Facebook/Оперативне командування "Південь"

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк оприлюднив зняте в одном з сіл Херсонщини відео. На ньому військові розповідають, що Україна потребує переваги в далекобійній артилерії, щоб звільнити область. 

Населений пункт, де знято ролик, зруйнований ворогом, а позиції росіян нині перебувають в трьох-чотирьох кілометрах від нього. 

"Вона (Росія. – ред.) сюди зайшла не воювати за щось. Вона сюди зайшла знищити все. Це і є сутність руського міра, сутність того, що вони будуть робити в Україні. Вони не дадуть нам жити спокійно. Вони раз за разом, якщо ми неправильно закінчимо цю війну, а правильно закінчити – це вигнати росіян з території України в повному обсязі, – якщо ми закінчимо війну неправильно, вони будуть постійно з нами це робити", – наголосив Подоляк. 

Андрій Ковальчук, командувач ОК "Південь", повідомив, що в росіян засоби доставки боєприпасів за дальністю перевищують наші. Але навіть без переваги в далекобійній артилерії, українські оборонці відтискають ворога.

Щоб мінімізувати втрати, захисникам не вистачає важкої дальнобійної артилерії, високоточних РСЗВ.

"Буде зброя – все зробимо. Хлопці все зроблять, 70, 100 кілометрів (далекобійності. – Ред.), і все буде вирішено", – підкреслив Подоляк. 

Нагадаємо, США і Великобританія обіцяли Україні постави РСЗВ дальністю в 70-80 кілометрів. США заявили, що не постачатимуть те озброєння, з якого теоретично можуть дострелити до Росії.

Президент Зеленський наголосив, що обстрілювати цивільне населення РФ в Україні ніхто не збирається. 

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