"Навіть з обмеженими ресурсами відтискаємо ворога", – Подоляк оприлюднив відео з Херсонщини

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк оприлюднив зняте в одном з сіл Херсонщини відео. На ньому військові розповідають, що Україна потребує переваги в далекобійній артилерії, щоб звільнити область.

Населений пункт, де знято ролик, зруйнований ворогом, а позиції росіян нині перебувають в трьох-чотирьох кілометрах від нього.

"Вона (Росія. – ред.) сюди зайшла не воювати за щось. Вона сюди зайшла знищити все. Це і є сутність руського міра, сутність того, що вони будуть робити в Україні. Вони не дадуть нам жити спокійно. Вони раз за разом, якщо ми неправильно закінчимо цю війну, а правильно закінчити – це вигнати росіян з території України в повному обсязі, – якщо ми закінчимо війну неправильно, вони будуть постійно з нами це робити", – наголосив Подоляк.

Андрій Ковальчук, командувач ОК "Південь", повідомив, що в росіян засоби доставки боєприпасів за дальністю перевищують наші. Але навіть без переваги в далекобійній артилерії, українські оборонці відтискають ворога.

Щоб мінімізувати втрати, захисникам не вистачає важкої дальнобійної артилерії, високоточних РСЗВ.

Херсонщина. Лічені км від 🇷🇺 позицій. Десятки зруйнованих сіл-привидів, які тимчасово покинуло життя… Наші хлопці на місцях, настрій бойовий. Навіть з обмеженими ресурсами відтискаємо ворога. Не вистачає одного – далекобійної зброї. У будь-якому разі ми викинемо 🇷🇺 з півдня 🇺🇦. pic.twitter.com/AVfnK1x5pp — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 16, 2022

"Буде зброя – все зробимо. Хлопці все зроблять, 70, 100 кілометрів (далекобійності. – Ред.), і все буде вирішено", – підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, США і Великобританія обіцяли Україні постави РСЗВ дальністю в 70-80 кілометрів. США заявили, що не постачатимуть те озброєння, з якого теоретично можуть дострелити до Росії.

Президент Зеленський наголосив, що обстрілювати цивільне населення РФ в Україні ніхто не збирається.