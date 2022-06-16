Британія запровадила санкції проти голови РПЦ Кирила та дитячого омбудсмана РФ

Обмеження також спрямовані на союзників Путіна.

Великобританія внесла патріарха російської Православної церкви патріарх Кирила (Гундяєва) до санкційного списку.

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Зазначається, що глава РПЦ потрапив під санкції за підтримку і схвалення війни проти України.

Також до списку потрапила уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова за примусове вивезення українських дітей та їхнє подальше усиновлення в Росії.

"Санкції також спрямовані на союзників Путіна, військових командирів і російських та м’янських торговців зброєю", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, коли країни Євросоюзу затвердили шостий пакет санкцій проти Росії, за наполяганням Угорщини виключили з нього патріарха Кирила.

Після цього речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що Україна буде працювати над тим, щоб на російського патріарха Кирила в майбутньому таки наклали санкції.