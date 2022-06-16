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Британія запровадила санкції проти голови РПЦ Кирила та дитячого омбудсмана РФ

Обмеження також спрямовані на союзників Путіна.

Британія запровадила санкції проти голови РПЦ Кирила та дитячого омбудсмана РФ
Фото: EPA/UPG

Великобританія внесла патріарха російської Православної церкви патріарх Кирила (Гундяєва) до санкційного списку.

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Зазначається, що глава РПЦ потрапив під санкції за підтримку і схвалення війни проти України.

Також до списку потрапила уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова за примусове вивезення українських дітей та їхнє подальше усиновлення в Росії.

"Санкції також спрямовані на союзників Путіна, військових командирів і російських та м’янських торговців зброєю", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, коли країни Євросоюзу затвердили шостий пакет санкцій проти Росії, за наполяганням Угорщини виключили з нього патріарха Кирила.

Після цього речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що Україна буде працювати над тим, щоб на російського патріарха Кирила в майбутньому таки наклали санкції.

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