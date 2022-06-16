Очільник Пентагону розповів про результати третьої зустрічі Контактної групи з оборони України

"Зобов’язання від країн, які ми почули сьогодні, були дуже обнадійливими".

Контактна група з оборони України, до якої увійшли майже 50 країн, провела сьогодні у Брюсселі зустріч у форматі “Рамштайн-3”.

Про це на пресконференції за підсумками зустрічі заявив міністр оборони США Ллойд Остін, пише Укрінформ.

Її учасники заявили, що надаватимуть Україні військову допомогу в боротьбі проти агресії Росії так довго, як це буде необхідно.

“Одна з речей, що я виніс із цієї конференції, є рішучість усіх учасників... Це були міністри з країн по всьому світу, не лише союзники по НАТО. Вони виявили дуже потужну готовність сконцентруватися та об’єднати зусилля, щоб ця боротьба (України – ред.) отримала додаткові спроможності”, – сказав Остін.

За його словами, йдеться про готовність працювати з країнами-партнерами або використовувати свій промисловий потенціал.

“Тож ми будемо зосереджені на цьому завданні так довго, скільки це буде необхідним. Зобов’язання від країн, які ми почули сьогодні, були дуже обнадійливими”, – наголосив керівник Пентагону.

Нагадаємо, 26 квітня в Німеччині на авіабазі ВПС США Рамштайн відбулася перша зустріч міністрів оборони 40 держав. У ній брав участь голова Міноборони України Олексій Резніков. У своїй промові міністр оборони США Ллойд Остін назвав зустріч історичною, зазначивши, що її мета – допомогти Україні перемогти у війні, розпочатій вторгненням Росії, і підготувати оборонні потужності до майбутніх викликів.

23 травня міністри оборони понад 40 країн зібралися на друге засідання щодо військової допомоги Україні. До зустрічі приєдналися країни, які не були присутні на саміті у квітні: Австрія, Боснія і Герцеговина, Колумбія, Ірландія та Косово. У засіданні взяли участь 44 міністри оборони, зокрема Олексій Резніков та його команда, а також представники ЄС і НАТО.