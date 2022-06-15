ООН візьметься розслідувати депортацію дітей з України в Росію та їх незаконне всиновлення в РФ

Міжнародні фахівці також продовжуватимуть збирати докази про сексуальне насильство, порушення прав дітей та пенсіонерів, а також інших вразливих груп населення.

Результат голосування по резолюції Генеральної Асамблеї ООН за засудження вторгнення Росії в Україну на екрані під час засідання

ООН буде розслідувати незаконне вивезення українських дітей у Росію та їхнє всиновлення в РФ.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на заяву слідчої комісії Організації об'єднаних націй.

Представники комісії перебували в Україні упродовж 10 днів. За цей час відвідали Київ, Ірпінь, Бучу, Харків і Суми. Тут зафіксували чимало порушень міжнародного права та злочинів російських окупантів

У Бучі та Ірпені представники ООН зібрали факти про вбивства мирних жителів, знищення майна, пограбування й напади. А на Харківщині та Сумщині зафіксували наслідки авіаційних бомбардувань, обстрілів і ракетних ударів.

Також в ООН заявили, що продовжуватимуть збір доказів про сексуальне насильство, порушення прав дітей та пенсіонерів, а також інших вразливих груп населення.

Нагадаємо, 12 травня ООН проголосувала за початок розслідування ймовірних воєнних злочинів РФ в Україні.

7 червня розпочала роботу незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні, яка працюватиме до 16 червня.