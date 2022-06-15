Генсек НАТО анонсував передачу Україні важкої зброї напередодні "Рамштайн-3"

Також готується план повного переведення української армії з пострадянського озброєння на зброю Альянсу.

Сьогодні НАТО оголосить про виділення Україні нової військової допомоги, яка включатиме важке озброєння та далекобійну артилерію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга.

"Міністри оборони НАТО ввечері оголосять про виділення Україні нової військової допомоги, включаючи важкі озброєння та далекобійну артилерію", - сказав Столтенберг.

За його словами, також НАТО готує план повного переведення української армії з пострадянського озброєння на зброю Альянсу.

Нагадаємо, в Брюсселі сьогодні втретє збереться контактна група з питань оборони України, що складається з представників понад 50 країн. Її учасники обговорять бойові дії в Україні і те, яку додаткову військову допомогу вони можуть надати Україні в перспективі, аби забезпечити перемогу українців.

Перша така зустріч відбулася на базі ВМС США в Німеччині "Рамштайн" два місяці тому. Раніше глава Пентагону Ллойд Остін заявив про готовність передати Україні все озброєння, якого зараз потребує ЗСУ.

У Офісі президента Володимира Зеленського вже звернулися до учасників "Рамштайну", заявивши, що "чекають на рішення".