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Через загрозу ракетних ударів по Харкову та Лозовій мешканців просять обмежити перебування на вулиці

"Просимо мешканців реагувати на звуки сирен та перебувати поблизу укриттів".

Через загрозу ракетних ударів по Харкову та Лозовій мешканців просять обмежити перебування на вулиці
Ілюстративне фото
Фото: Служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Центр"

Росія може завдати ракетних ударів по Харкову та Лозовій.

Про це повідомили в Департаменті цивільного захисту Харківської ОВА.

"За даними департаменту, сьогодні, 15 червня, є вірогідність нанесення ракетних ударів по Харкову та Лозовій. Просимо мешканців реагувати на звуки сирен та перебувати поблизу укриттів, а також обмежити перебування на вулиці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 червня російські війська продовжували обстріли Харкова та Харківського, Ізюмського, Богодухівського та Чугуївського районів області. Загинула одна людина, пʼятеро зазнали поранень, серед них троє дітей. Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, склади. Спричинено лісові пожежі.

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