Нам потрібен не «сильний лідер», а сильні зв’язки між людьми на основі спільних цінностей

Я пішов і написав заяву в тероборону. Одночасно зі мною в старости громади писало заяви багато людей. Я познайомився з місцевим фельдшером. Відразу обговорили, як надавати допомогу людям, що залишилися на території громади, як налагодити медичне забезпечення ТРО, як будемо транспортувати поранених, якщо нас «відріжуть» від Києва.

В перший день війни я вирішив, що більш корисним буду на території громади, де проживаю, ніж на своєму постійному місці роботи. Я працівник кафедри, тобто від мене не залежала робота відділення, пацієнти. Та й їхати, щоб мене розстріляли по дорозі, не хотілося, а перспектива цього тоді була досить реальна.

Фото: надане Федором Лапієм

Люди самоорганізовувалися і склали план дій на різні випадки.

В перші дні війни виникла проблема із забезпеченням ліками. В аптеці не було рецептурних препаратів, зокрема інсуліну, тироксину, інших гормональних ліків. Люди мали труднощі з оплатою медикаментів.

А ще нам потрібно було вакцинувати бійців ТРО від COVІD-19, а з доставкою вакцин були проблеми: не працювали склади, не працювала логістика.

Завдяки чому ми змогли вирішити ці питання?

Лікарі почали дзвонити один одному, питати, хто де, в кого яка ситуація, кому що потрібно. До мене почали йти посилки з ліками від колег. Приходили турнікети для територіальної оборони, медикаменти, перев'язочні матеріали, організували доставку вакцин і навчання тактичній медицині.

Це все відбувалося без вказівки зверху, без будь-яких директив чи інструкцій. Але дуже чітко, швидко, ефективно.

Я вважаю, що ми змогли це все завдяки тим процесам, які почалися після Майдану. І коли люди кажуть, що не відбулося вагомих змін (а так, звісно, може здаватися, бо людині завжди хочеться швидше, більше…), я просто дивлюся на ситуацію в медичній спільноті збоку.

Після Майдану в професійному медичному середовищі України розпочався потужний трансформаційний рух. Як було до Майдану? Існували професійні лікарські асоціації, засновані ще в СРСР, голова цих асоціацій не змінювався десятиліттями, а лікарі не бачили для себе сенсу вступати в ці організації.

Після Майдану ми почали створювати нові, сучасні, дієві та ефективні асоціації, будувати між ними зв’язки, формувати нове середовище на основі спільних цінностей. Особливо активним цей трансформаційний рух був в 2016-2017 роках: саме тоді проактивні педіатри України створили Українську академію педіатричних спеціальностей.

Я є одним із її співзасновників. У нас склалася хороша, продуктивна співпраця з іншими сучасними асоціаціями, зокрема з Українською академією сімейної медицини (АСМУ).

Це все організації без вертикального управління, без традиційної ієрархії. Це об’єднання в першу чергу на основі спільних цінностей і на основі прозорих спільних інтересів.

І ми побачили, що в критичній ситуації працює саме це.

Мені здається, що така модель, про яку ми говоримо на прикладі лікарського середовища, ефективна для всього українського суспільства.

Фото: надане Федором Лапієм

Нам багато років говорили про те, що Україні для прогресу потрібен «сильний лідер». Але виявилося, я бачу це і на прикладі медичного середовища, і в цілому, що ми ефективні завдяки горизонталям, завдяки здатності приймати рішення без вказівок.

Ми змогли організуватися, бути ефективними і, зрештою, вистояти не завдяки лідерам, а завдяки лідерству. Лідерству, яке проявилося як система горизонтальних зв’язків, як безумовна довіра один до одного, віра один в одного і здатність відкинути всі суперечності, об’єднатися навколо спільної мети.

Нам треба зберегти ці риси як основу нашої дієздатності і плекати їх у всіх спільнотах, «бульбашках», у суспільстві загалом.

Я можу сказати про свою «бульбашку», про медичну спільноту: нам треба об’єднуватися довкола нових, сучасних асоціацій. Вони – основа дієздатної і суб’єктної медичної спільноти. Випускники медвишів, молоді лікарі, повинні знати: є прогресивне середовище, яке про прозорість, про цінності, про важливість кожного і про підтримку.

Принагідно даю посилання на реєстр цих асоціацій, оскільки передбачаю, що це зацікавить передусім медиків.

https://medleaders.org.ua/associations

Але модель «горизонтального лідерства» – це не лише про медичне середовище, воно – просто приклад. Це про те, завдяки чому ми вистояли і маємо плекати як головну концепцію українського лідерства.