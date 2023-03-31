Чому потрібно вакцинуватися навіть, коли перехворіли на COVID-19? Пояснення інфекціоніста

Через те, що вірус мутує, одужання від хвороби, спричиненої одним варіантом вірусу, наприклад, Дельта-варіанту, не гарантує сильного імунітету проти інших варіантів. Імунітет після перенесеної хвороби залежить індивідуально від кожного організму. Натомість, імунітет, який розвивається після вакцинації, гарантовано надасть надійніший захист від коронавірусної хвороби.

Якщо ви вакцинувалися і захворіли — ви отримали так званий “гібридний імунітет”. Якщо ви спочатку захворіли, а потім вакцинувалися, це також “гібридний імунітет”, який є більш сильним.

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань в США (CDC) невакциновані люди, які перенесли COVID-19, мають вдвічі вищий ризик захворіти на COVID-19 знову, ніж вакциновані. Отож, чи варто робити щеплення, якщо ви вже перехворіли? Так!

Фото: kyivcity.gov.ua

Вакцинація грає проти ковіду “в довгу”

Зараз все більше з'являється наукових підтверджень тому, що вакцинація дозволяє навіть попередити і в чомусь побороти так званий тривалий або лонг-COVID-19. Такі висновки зробили за результатами дослідження ComPaRe, що триває у Франції. Дослідники оцінили вплив першої дози вакцини у тому числі на формування симптомів тривалого COVID-19. За словами авторів, це перше дослідження з наявністю контрольної групи, яке показало, що вакцинація проти COVID-19 є ефективним заходом для зменшення тягаря тривалого COVID-19 на системи охорони здоров'я.

“Лонг-COVID-19” — це стан, коли довго не зникають такі симптоми, як втомлюваність, забудькуватість, сонливість. Також тут можуть мати місце більш серйозні симптоми, як-то інсульти, безсоння, задишка. Вчені припускають, що цей стан виникає через те, що вірус чи фрагмент вірусу тривалий час перебував в організмі і, таким чином, постійно "стимулював" і, як наслідок, послаблював імунну систему.

28 днів після хвороби минуло — вакцинуйтеся!

Вакциновані люди можуть захворіти на COVID-19. А якщо таке трапляється, то переносять хворобу набагато легше і з меншою кількістю ускладнень. Це відбувається тому, що вакцини краще стимулюють утворення антитіл та Т-клітин, які знешкоджують вірус.

Навіть якщо ви перехворіли на COVID-19 вам варто пройти вакцинацію та забезпечити кращий імунітет. Після перенесеної хвороби вакцинація може бути відкладена на період до кількох місяців, протягом яких рідко повідомляється про повторні випадки COVID-19.

За наявності достатньої кількості вакцин можна вакцинуватися раніше — вже через 28 днів після появи перших симптомів хвороби. Робити тест на антитіла до COVID-19 перед щепленням не потрібно.

Якщо ви захворіли на COVID-19 і після хвороби минуло 28 днів — вакцинуйтеся! Щоб залишатися стійкими, мати можливість захистити себе, своїх близьких та підтримувати нашу державу на шляху боротьби за перемогу.