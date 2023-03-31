Чому потрібно вакцинуватися навіть, коли перехворіли на COVID-19? Пояснення інфекціоніста

Вакцинація грає проти ковіду “в довгу”
Зараз все більше з'являється наукових підтверджень тому, що вакцинація дозволяє навіть попередити і в чомусь побороти так званий тривалий або лонг-COVID-19. Такі висновки зробили за результатами дослідження ComPaRe, що триває у Франції. Дослідники оцінили вплив першої дози вакцини у тому числі на формування симптомів тривалого COVID-19. За словами авторів, це перше дослідження з наявністю контрольної групи, яке показало, що вакцинація проти COVID-19 є ефективним заходом для зменшення тягаря тривалого COVID-19 на системи охорони здоров'я.
“Лонг-COVID-19” — це стан, коли довго не зникають такі симптоми, як втомлюваність, забудькуватість, сонливість. Також тут можуть мати місце більш серйозні симптоми, як-то інсульти, безсоння, задишка. Вчені припускають, що цей стан виникає через те, що вірус чи фрагмент вірусу тривалий час перебував в організмі і, таким чином, постійно "стимулював" і, як наслідок, послаблював імунну систему.
28 днів після хвороби минуло — вакцинуйтеся!
Вакциновані люди можуть захворіти на COVID-19. А якщо таке трапляється, то переносять хворобу набагато легше і з меншою кількістю ускладнень. Це відбувається тому, що вакцини краще стимулюють утворення антитіл та Т-клітин, які знешкоджують вірус.
Навіть якщо ви перехворіли на COVID-19 вам варто пройти вакцинацію та забезпечити кращий імунітет. Після перенесеної хвороби вакцинація може бути відкладена на період до кількох місяців, протягом яких рідко повідомляється про повторні випадки COVID-19.
За наявності достатньої кількості вакцин можна вакцинуватися раніше — вже через 28 днів після появи перших симптомів хвороби. Робити тест на антитіла до COVID-19 перед щепленням не потрібно.
Якщо ви захворіли на COVID-19 і після хвороби минуло 28 днів — вакцинуйтеся! Щоб залишатися стійкими, мати можливість захистити себе, своїх близьких та підтримувати нашу державу на шляху боротьби за перемогу.