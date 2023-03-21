Байден підписав закон, який розсекречує інформацію про походження ковіду

Президент США Джо Байден у понеділок підписав закон про розсекречення інформації, пов’язаної з походженням коронавірусу, який викликає COVID-19.
Про це йдеться на сайті Білого дому.
За словами Байдена, він поділяє вимогу Конгресу оприлюднити якомога більше інформації про походження ковіду.
“Запроваджуючи цей закон, моя адміністрація розсекретить і поширить таку кількість даних, яку дозволяють мої конституційні повноваження щодо захисту від розголошення інформації, що може завдати шкоду національній безпеці”, – сказав Байден у заяві.
Перед тим як потрапити до Білого дому, законопроєкт пройшов через Сенат і Палату представників без заперечень, пише Reuters.
Вашингтон веде дуже політизовану дискусію про походження пандемії коронавірусу майже з реєстрації перших випадків захворювання в китайському місті Ухань наприкінці 2019 року.
Дебати активізувалися минулого місяця, коли газета Wall Street Journal повідомила, що Міністерство енергетики США прийшло до висновку, що пандемія, ймовірно, виникла через витік з китайської лабораторії. Думку департаменту поділяє ФБР. Водночас Пекін це заперечує
Чотири інші агенції США все ще вважають, що COVID-19, ймовірно, був результатом природної передачі, а дві ще не визначилися.
Багато американських посадовців заявляють, що походження пандемії може ніколи не стати відомим.
Байден зазначив, що він доручив розвідувальним службам розслідувати походження коронавірусу у 2021 році. Робота триває, а його адміністрація продовжуватиме переглядати всю секретну інформацію, включно щодо потенційних зв’язків з Уханьським інститутом вірусології.
Нагадаємо, директор ФБР Крістофер Рей заявив, що Covid-19, найімовірніше, виник у лабораторії, контрольованій владою Китаю.