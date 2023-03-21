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Байден підписав закон, який розсекречує інформацію про походження ковіду

Адміністрація президента США поширить таку кількість даних, яку дозволяють його повноваження.

Байден підписав закон, який розсекречує інформацію про походження ковіду
Фото: ЕРА/UPG

Президент США Джо Байден у понеділок підписав закон про розсекречення інформації, пов’язаної з походженням коронавірусу, який викликає COVID-19.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

За словами Байдена, він поділяє вимогу Конгресу оприлюднити якомога більше інформації про походження ковіду.

“Запроваджуючи цей закон, моя адміністрація розсекретить і поширить таку кількість даних, яку дозволяють мої конституційні повноваження щодо захисту від розголошення інформації, що може завдати шкоду національній безпеці”, – сказав Байден у заяві.

Перед тим як потрапити до Білого дому, законопроєкт пройшов через Сенат і Палату представників без заперечень, пише Reuters.

Вашингтон веде дуже політизовану дискусію про походження пандемії коронавірусу майже з реєстрації перших випадків захворювання в китайському місті Ухань наприкінці 2019 року. 

Дебати активізувалися минулого місяця, коли газета Wall Street Journal повідомила, що Міністерство енергетики США прийшло до висновку, що пандемія, ймовірно, виникла через витік з китайської лабораторії. Думку департаменту поділяє ФБР. Водночас Пекін це заперечує

Чотири інші агенції США все ще вважають, що COVID-19, ймовірно, був результатом природної передачі, а дві ще не визначилися.

Багато американських посадовців заявляють, що походження пандемії може ніколи не стати відомим. 

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Байден зазначив, що він доручив розвідувальним службам розслідувати походження коронавірусу у 2021 році. Робота триває, а його адміністрація продовжуватиме переглядати всю секретну інформацію, включно щодо потенційних зв’язків з Уханьським інститутом вірусології.

Нагадаємо, директор ФБР Крістофер Рей заявив, що Covid-19, найімовірніше, виник у лабораторії, контрольованій владою Китаю.

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