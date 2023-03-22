Президент Франції Макрон планує нові реформи, – Reuters

Сьогодні він дасть телевізійне інтерв'ю, аби "заспокоїти ситуацію".

Президент Франції Еммануель Макрон прагне відновити ініціативу за допомогою нових реформ у найближчі тижні.

Про це пише Reuters.

Два дні тому його уряд ледве витримав два вотуми недовіри щодо непопулярного пенсійного законопроєкту, а у країні продовжилися загальнонаціональні протести.

Макрон спробує використати телевізійне інтерв’ю в середу, щоб “заспокоїти ситуацію”.

За інформацією джерела, він плануватиме реформи до кінця свого мандату.

Виступаючи перед парламентом, прем’єр-міністр Франції Елізабет Борн і міністр праці Олів’є Дюсопт також дали зрозуміти, що уряд не змінить тактику.

Нагадаємо, пенсійна реформа передбачає підвищення мінімального пенсійного віку у Франції на два роки до 64 років. Макрон зробив її головним пріоритетом свого другого терміну, стверджуючи, що важливо уникнути дефіциту, який посилився через енергетичну кризу та витрати на ковід.

Французькі профспілки підготували ще один день страйків і демонстрацій проти реформи на четвер, 23 березня.