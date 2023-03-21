Водночас новий день загальнонаціонального страйку вже призначено на четвер.

У понеділок французький уряд пережив два вотуми недовіри, щоб дозволяє ухвалити непопулярний законопроєкт про пенсійну реформу президента Еммануеля Макрона без проведення повного голосування в парламенті.

Про це пише Bloomberg.

Перша пропозиція отримала 278 голосів, всього на дев'ять менше 287, необхідних для повалення кабінету прем'єр-міністра Елізабет Борн. Під час другого голосування кількість голосів склала 94.

“Ми добігли кінця демократичного шляху цієї важливої реформи для нашої країни”, – написала Борн у Твіттері.

Nous arrivons au terme du cheminement démocratique de cette réforme essentielle pour notre pays.



C’est avec humilité et gravité que j’ai engagé ma responsabilité et celle de mon Gouvernement.



Pour notre système de retraites par répartition.

Pour notre modèle social. — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) March 20, 2023

Реформа, яка включає підвищення мінімального пенсійного віку у Франції на два роки до 64 років, тепер готова до підписання як закон. Проти неї протестують опозиційні законодавці, люди виходять на вуличні марші, які іноді переростали в насильство. Французи, зокрема, зібралися на акцію протесту у центрі Парижа після голосування у понеділок.

Новий день загальнонаціонального страйку вже призначено на четвер.

Фото: ЕРА/UPG

Пропозиції про недовіру були подані опозиційними партіями в спробі скасувати рішення Макрона минулого тижня про використання конституційного положення, відомого як стаття 49,3, для обходу голосування в Національних зборах.

Уряд вдався до цього положення після того, як стало зрозуміло, що реформі не вистачає голосів для ухвалення. Якби один із вотумів недовіри був успішним, законопроєкт анулювали б, а Борн довелося піти у відставку.

"Хоча результат голосування приніс певне полегшення для Макрона і фактично закрив політичну дискусію щодо законопроеєкту, очікується, що тиск продовжуватиметься", – пише Bloomberg.

Нагадаємо, Макрон зробив реформу пенсійного забезпечення головним пріоритетом свого другого терміну, стверджуючи, що важливо уникнути дефіциту, який посилився через енергетичну кризу та витрати на ковід.