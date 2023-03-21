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Уряд Макрона витримав вотум недовіри через пенсійну реформу

Водночас новий день загальнонаціонального страйку вже призначено на четвер.

Уряд Макрона витримав вотум недовіри через пенсійну реформу
Фото: ЕРА/UPG

У понеділок французький уряд пережив два вотуми недовіри, щоб дозволяє ухвалити непопулярний законопроєкт про пенсійну реформу президента Еммануеля Макрона без проведення повного голосування в парламенті.

Про це пише Bloomberg.

Перша пропозиція отримала 278 голосів, всього на дев'ять менше 287, необхідних для повалення кабінету прем'єр-міністра Елізабет Борн. Під час другого голосування кількість голосів склала 94.

“Ми добігли кінця демократичного шляху цієї важливої реформи для нашої країни”, – написала Борн у Твіттері.

Реформа, яка включає підвищення мінімального пенсійного віку у Франції на два роки до 64 років, тепер готова до підписання як закон. Проти неї протестують опозиційні законодавці, люди виходять на вуличні марші, які іноді переростали в насильство. Французи, зокрема, зібралися на акцію протесту у центрі Парижа після голосування у понеділок.

Новий день загальнонаціонального страйку вже призначено на четвер.

Фото: ЕРА/UPG

Пропозиції про недовіру були подані опозиційними партіями в спробі скасувати рішення Макрона минулого тижня про використання конституційного положення, відомого як стаття 49,3, для обходу голосування в Національних зборах.

Уряд вдався до цього положення після того, як стало зрозуміло, що реформі не вистачає голосів для ухвалення. Якби один із вотумів недовіри був успішним, законопроєкт анулювали б, а Борн довелося піти у відставку.

"Хоча результат голосування приніс певне полегшення для Макрона і фактично закрив політичну дискусію щодо законопроеєкту, очікується, що тиск продовжуватиметься", – пише Bloomberg.

Нагадаємо, Макрон зробив реформу пенсійного забезпечення головним пріоритетом свого другого терміну, стверджуючи, що важливо уникнути дефіциту, який посилився через енергетичну кризу та витрати на ковід. 

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