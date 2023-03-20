На підтримку Туреччини та Сирії після землетрусів донори виділять 7 млрд доларів

ЄС та міжнародні донори обіцяють спрямувати 7 млрд євро на підтримку людей у Туреччині та Сирії після нещодавніх землетрусів.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

“Понад 60 делегацій з Європейського Союзу, його держав-членів і партнерів, включаючи ООН, міжнародні та європейські фінансові установи, такі як ЄІБ і ЄБРР, а також інші відповідні зацікавлені сторони зустрілися в Брюсселі, щоб мобілізувати підтримку людей у Туреччині та Сирії після руйнівних землетрусів лютого 2023 року та координувати реагування в постраждалих районах в обох країнах”, - йдеться у повідомленні.

З цієї суми 6,05 млрд євро – гранти та позики для Туреччини. Ще 950 млн євро – гранти для Сирії.

Європейська комісія та країни-члени ЄС, а також Європейський інвестиційний банк і Європейський банк реконструкції та розвитку виділяють 3,6 млрд євро - більше половини суми.

Кошти для Туреччини будуть використані для покриття гуманітарних потреб, а також для допомоги у відбудові постраждалих регіонів. За попередніми оцінками збитки в Туреччині сягають понад 100 млрд доларів.

Кошти для Сирії будуть використані для задоволення гуманітарних потреб і підтримки швидкого відновлення та стійкості.

Нагадаємо, Туреччина створює фонд для відновлення районів, зруйнованих землетрусом минулого місяця. Він не покриватиметься регулярним бюджетом і дозволить уряду діяти, не дотримуючись фіскальних правил.