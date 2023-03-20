Північна Македонія підтвердила передачу Україні чотирьох штурмовиків Су-25.

Про це повідомляє Janes.

За словами міністерки оборони Македонії Слав'янки Петровської, доставлене в Україну обладнання складається з "піхотної зброї та боєприпасів, артилерійської техніки, основних бойових танків, літаків, систем протитанкового і зенітного озброєння, а також устаткування та боєприпасів для використання військовою авіацією.

Зазначається, що про передачу чотирьох непридатних до польотів Су-25 (три одномісних Су-25 і один двомісний Су-25УБ) згадувалося ще в липні 2022 року.

За даними ЗМІ, уряд Македонії також розглядає передачу ЗСУ 12 вертольотів Мі-24.

Нагадаємо, що в минулому році Міністерство оборони Північної Македонії підтвердило передачу Україні танків Т-72. Щоправда, кількість наданої техніки у відомстві не уточнили. У 2000 році ці танки Македонія отримала від Росії.

Також повідомлялося, що Північна Македонія передасть Україні танки і літаки.