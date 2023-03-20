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​БЕБ викрило українське представництво відомого бренду таксі на ухиленні від податків

Встановлена сума ухилення – 52 млн грн.

​БЕБ викрило українське представництво відомого бренду таксі на ухиленні від податків
Ілюстративне фото

Детективи Бюро економічної безпеки викрили схему ухилення від сплати податків на суму 52 млн грн посадовими особами українського представництва всесвітньо відомого бренду таксі.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Слідством встановлено, що кошти, які іноземна компанія направляла в Україну на утримання представництва і оплату роботи водіїв-партнерів, в незаконний спосіб переводилися в готівку.

Директор та головний бухгалтер компанії організували схему за якої платежі здійснювалися на рахунки низки ФОПів в якості оплати за неіснуючі "інформаційно-посередницькі послуги". Це дозволяло уникати сплати податків до державного бюджету у повному обсязі.

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Наразі детективи з’ясовують всі обставини вчинення правопорушення та повне коло причетних до цієї схеми осіб.

Нагадаємо, в січні БЕБ повідомило про підозру в ухиленні від сплати податків гендиректору тютюнової компанії, який умисно ухилився від сплати податку на прибуток та акцизного податку. Державний бюджет через це не отримав понад 270 млн гривень.

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