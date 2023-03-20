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​Єрарх УПЦ США підтримав ініціативу запровадити санкції проти глави РПЦ Кирила Гундяєва

"Через підтримку військового вторгнення в Україну патріарх Кирило став співучасником жахливих військових злочинів Росії".

​Єрарх УПЦ США підтримав ініціативу запровадити санкції проти глави РПЦ Кирила Гундяєва
Глава МПЦ Кирил Гундяєв
Фото: EPA/UPG

Архиєпископ УПЦ США Даниїл Зелінський підтримав пропозицію американського сенатора про запровадження особистих санкцій проти очільника РПЦ патріарха Кирила (Гундяєва).

Про це повідомляє "Духовний фронт України" з посиланням на допис Зелінського у фейсбуці.

"У світлі найжахливіших нападів на народ України я висловлюю свою особисту підтримку заклику сенатора США Роджера Вікера, члена Комітету Сенату у справах збройних сил, запровадити особисті санкції проти патріарха Кирила, предстоятеля Російської Православної Церкви", - зазначив Даниїл.

"Через підтримку військового вторгнення в Україну патріарх Кирило став співучасником жахливих військових злочинів Росії! Через свою нездатність говорити та проповідувати правду, патріарх Кирил виглядає не як пастор церкви, який проповідує ЖИТТЄ-ДАЮЧУ присутність нашого Творця в житті світу та людства, а навпаки, як той, хто своєю проповіддю та діями благословляв і надалі благословляє розправи, зґвалтування та знищення мирного населення України – а цього достатньо, щоб кваліфікувати його як агента російської військової машини, який забезпечує ідеологічне виправдання будь-яких дій російського уряду, якими б жахливими та кривавими вони не були!" - наголосив архиєпископ.

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Раніше сенатор-республіканець Роджер Вікер закликав трансатлантичних союзників накласти санкції на патріарха Кіріла за благословення війни Росії в Україні.

"Патріарх закликав росіян стати на бік переслідувача замість переслідуваних. Жоден справжній богослов не схвалив би таких кричущих порушень прав людини. Насправді Сполученим Штатам і європейським партнерам доцільно розглянути питання про те, чи повинен сам Кирил зазнати санкцій", - сказав сенатор узверненні до Комісії США з міжнародної релігійної свободи.

Нагадаємо, патріарх РПЦ Кирило у своїй проповіді закликав росіян до мобілізації. Він також говорив, що що смерть на війні в Україні "змиває всі гріхи", а російські окупанти "приносять себе в жертву за інших".

У минулому році Великобританія внесла патріарха Кирила (Гундяєва) до санкційного списку.

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