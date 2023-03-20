​Єрарх УПЦ США підтримав ініціативу запровадити санкції проти глави РПЦ Кирила Гундяєва

"Через підтримку військового вторгнення в Україну патріарх Кирило став співучасником жахливих військових злочинів Росії".

Архиєпископ УПЦ США Даниїл Зелінський підтримав пропозицію американського сенатора про запровадження особистих санкцій проти очільника РПЦ патріарха Кирила (Гундяєва).

Про це повідомляє "Духовний фронт України" з посиланням на допис Зелінського у фейсбуці.

"У світлі найжахливіших нападів на народ України я висловлюю свою особисту підтримку заклику сенатора США Роджера Вікера, члена Комітету Сенату у справах збройних сил, запровадити особисті санкції проти патріарха Кирила, предстоятеля Російської Православної Церкви", - зазначив Даниїл.

"Через підтримку військового вторгнення в Україну патріарх Кирило став співучасником жахливих військових злочинів Росії! Через свою нездатність говорити та проповідувати правду, патріарх Кирил виглядає не як пастор церкви, який проповідує ЖИТТЄ-ДАЮЧУ присутність нашого Творця в житті світу та людства, а навпаки, як той, хто своєю проповіддю та діями благословляв і надалі благословляє розправи, зґвалтування та знищення мирного населення України – а цього достатньо, щоб кваліфікувати його як агента російської військової машини, який забезпечує ідеологічне виправдання будь-яких дій російського уряду, якими б жахливими та кривавими вони не були!" - наголосив архиєпископ.

Раніше сенатор-республіканець Роджер Вікер закликав трансатлантичних союзників накласти санкції на патріарха Кіріла за благословення війни Росії в Україні.

"Патріарх закликав росіян стати на бік переслідувача замість переслідуваних. Жоден справжній богослов не схвалив би таких кричущих порушень прав людини. Насправді Сполученим Штатам і європейським партнерам доцільно розглянути питання про те, чи повинен сам Кирил зазнати санкцій", - сказав сенатор узверненні до Комісії США з міжнародної релігійної свободи.

Нагадаємо, патріарх РПЦ Кирило у своїй проповіді закликав росіян до мобілізації. Він також говорив, що що смерть на війні в Україні "змиває всі гріхи", а російські окупанти "приносять себе в жертву за інших".

У минулому році Великобританія внесла патріарха Кирила (Гундяєва) до санкційного списку.