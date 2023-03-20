Девʼять громадян Китаю загинули під час штурму шахти в ЦАР. У нападі звинувачують найманців "Вагнера"

Девʼять громадян Китаю загинули в Центральній Африканській Республіці через штурм золотої шахти. Озброєні особи напали на шахту Gold Coast Group у 25 км від міста Бамбарі, пише Reuters.

"Ми нарахували девʼятьох убитих і двох поранених", – сказав агентству AFP мер Бамбарі Абель Мачіпата.

Напад відбувся о 5 ранку за місцевим часом. Загиблі є працівниками шахти.

Підозра в організації атаки впала на Коаліцію патріотів за зміни, представники якої регулярно вчинають напади на збройні сили країни. Альянс повстанчих груп повʼязаний з експрезидентом Франсуа Бозізе, владу якого повалили збройні групи в 2013 році. Однак військовий представник повстанців заявив, що угруповання не несе відповідальності за атаку, і що напад вчинили російські найманці. За його словами, бойовики хотіли напасти, аби "залякати китайців, які перебували там задовго до того, як росіяни облаштувались в цій частині країни".

Група російських найманців зʼявилася в ЦАР на замовлення уряду, і ООН звинувачувала їх у порушенні прав людини, зокрема масових зґвалтуваннях і убивствах. В африканських країнах російські бойовики виконують завдання замовників, а натомість отримують доступ до корисних копалин, деревини та інших цінних ресурсів.

Громадянська війна в ЦАР триває вже майже десять років. Росіяни відправили свої сили в ЦАР ще у 2018 році і почали задумуватися над облаштуванням військовох бази в цій країні. ЗМІ писали, що туди відправили ПВК "Вагнер".

Дві третини території ЦАР контролюють різні угрупування повстанців. У 2019 році уряд і повстанці підписали мирну угоду, але вона протрималася лише рік – почалися активні бойові зіткнення. На тлі цього Росія почала укріплюватися в ЦАР.