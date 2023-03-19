"Не знаю, чи переконала б доньку виїхати, якби не кіт". Як нині живе сім’я, що під обстрілами вибралася з Ірпеня
"Не знаю, чи переконала б доньку виїхати, якби не кіт". Як нині живе сім’я, що під обстрілами вибралася з Ірпеня
Ректори провідних вишів збираються підписати відкритого листа із закликом залишити міністра освіти Шкарлета на посаді, - джерела
Ректори провідних вишів збираються підписати відкритого листа із закликом залишити міністра освіти Шкарлета на посаді, - джерела
Шмигаль назвав, якими будуть кадрові зміни в уряді (оновлено)
Шмигаль назвав, якими будуть кадрові зміни в уряді (оновлено)
Хто і як відбілює держзрадників Дубінського, Столара та інших
Хто і як відбілює держзрадників Дубінського, Столара та інших
На Львівщині три "шахеди" влучили у нежитлові приміщення
На Львівщині три "шахеди" влучили у нежитлові приміщення
“Укрзалізниця” пропонує маршрут до бази лоукостера Wizz Air на кордоні з Румунією
“Укрзалізниця” пропонує маршрут до бази лоукостера Wizz Air на кордоні з Румунією
Сі став більшим за Мао. Китайці заявили про пряме протистояння зі США
Сі став більшим за Мао. Китайці заявили про пряме протистояння зі США
Ченці чоловічого монастиря УПЦ в Лаврі отримали алгоритм дій на випадок примусового виселення
Ченці чоловічого монастиря УПЦ в Лаврі отримали алгоритм дій на випадок примусового виселення
Арешт Путіна та «сюрприз» для Сі
Арешт Путіна та «сюрприз» для Сі
ГоловнаСвіт

​Французька влада працює над захистом Олімпіади-2024 від атак дронів, - ЗМІ

У зв'язку з цим олімпійські об'єкти оснащуються "безпрецедентним обладнанням".

​Французька влада працює над захистом Олімпіади-2024 від атак дронів, - ЗМІ
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Французька влада має серйозні побоювання щодо можливих терористичних атак із використанням безпілотників під час Олімпійських ігор у Парижі 2024 року.

Про це пише Le Journal du dimanche, передає "Інтерфакс-Україна".

У зв'язку з цим олімпійські об'єкти оснащуються "безпрецедентним обладнанням" з метою відбивати такі можливі загрози.

На думку влади про те, що загрозу терактів проти Олімпіади взагалі виключати не можна, особливу стурбованість викликає можливість нападу саме із застосуванням дронів. Газета наводить слова високопоставленого чиновника про те, що захист від дронів "цілком зрозуміло є пріоритетом".

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Видання зазначає, що ринок безпілотників, які продаються в цивільному секторі, останніми роками продовжував зростати. Іноді ці апарати можуть застосовуватися і як справжня зброя війни, що вже показало вторгнення Росії в Україну.

У попередній оцінці рахункової палати за 2022 рік, на яку посилається Le Journal du dimanche, називається бюджет на безпеку Ігор - 419 млн євро. Це не остаточна цифра, і вона може збільшитися. 

Нагадаємо, що майже три чверті французів виступили за допуск росіян до Олімпійських ігор у Парижі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
Читайте також