​Французька влада працює над захистом Олімпіади-2024 від атак дронів, - ЗМІ

У зв'язку з цим олімпійські об'єкти оснащуються "безпрецедентним обладнанням".

Французька влада має серйозні побоювання щодо можливих терористичних атак із використанням безпілотників під час Олімпійських ігор у Парижі 2024 року.

Про це пише Le Journal du dimanche, передає "Інтерфакс-Україна".

У зв'язку з цим олімпійські об'єкти оснащуються "безпрецедентним обладнанням" з метою відбивати такі можливі загрози.

На думку влади про те, що загрозу терактів проти Олімпіади взагалі виключати не можна, особливу стурбованість викликає можливість нападу саме із застосуванням дронів. Газета наводить слова високопоставленого чиновника про те, що захист від дронів "цілком зрозуміло є пріоритетом".

Видання зазначає, що ринок безпілотників, які продаються в цивільному секторі, останніми роками продовжував зростати. Іноді ці апарати можуть застосовуватися і як справжня зброя війни, що вже показало вторгнення Росії в Україну.

У попередній оцінці рахункової палати за 2022 рік, на яку посилається Le Journal du dimanche, називається бюджет на безпеку Ігор - 419 млн євро. Це не остаточна цифра, і вона може збільшитися.

Нагадаємо, що майже три чверті французів виступили за допуск росіян до Олімпійських ігор у Парижі.