Головне за ніч. Неділя, 19 березня

83 відбитих атаки противника, втрати окупантів, землетрус в Еквадорі та Перу, протести у Франції.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що основною метою противника минулої доби, як і раніше, залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього окупанти зосереджували свої основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили на цій ділянці фронту 83 атаки. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут.

За минулу добу ворог завдав 11 ракетних ударів, чотирьох з них – по об’єктах цивільної інфраструктури Запоріжжя. Також зафіксовано 16 авіаційних ударів та 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню з боку окупантів.

Авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів. Було збито БпЛА "Шахед-136", а наші ракетники і артилеристи уразили сім районів зосередження особового складу та військової техніки противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 19 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022-го по 19 березня 2023 року орієнтовно склали 164 910 окупантів. За вчора наші захисники ліквідували ще 710 загарбників, 21 ворожий танк та 23 бронемашини.

Про інші втрати противника – в новині.

Станом на ранок 19 березня Росія утримує в Чорному морі девʼять ворожих кораблів, зокрема два – носії ракет. Сумарний залп може становити до 16 "Калібрів", повідомили в Міністерстві оборони України дані військово-морських сил Збройних сил України.

В Азовському морі ворог тримає один ворожий корабель, у Середземному морі до семи ворожих кораблів, з них три – носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет.

Нагадаємо, що з Середземного моря Росія ударів не завдає. Запуск звідти означав би, що ракети мають летіти територією країн НАТО.

У Еквадорі та Перу в суботу трапився потужний землетрус, наслідком якого стала загибель щонайменше 15 людей. Розбір завалів продовжується.

12 жертв загинули в прибережному еквадорському штаті Ель-Оро і двоє в високогірному штаті Азуай, йдеться в заяві влади. Посадовці повідомили, що щонайменше 126 людей отримали поранення.

Землетрус торкнувся сходу Еквадору та півночі Перу. Американська геологічна служба повідомила, що його магнітуда склала 6,8 балів у прибережному районі Гуаяс. Центр землетрусу був приблизно в 80 км на південь від Гуаякіля, агломерація якого налічує понад 3 млн мешканців.

Більше інформації – в новині.

У Парижі третю ніч поспіль відбувалися протести й заворушення через рішення уряду ухвалити пенсійну реформу без голосування. Між мітингарями та правоохоронцями відбулися зіткнення.

За офіційними даними, поліція заарештувала 81 людину.

Вулиці Парижа заповнило сміття, оскільки комунальники доєдналися до страйку і перестали виконувати свою роботу.

Епіцентр учорашнього протесту розгорнувся на площі Place d’Italie в східній частині міста. Мітингарі закликали президента піти у відставку. Поліція застосувала сльозогінний газ та силу проти деяких протестувальників, що підпалювали баки зі сміттям.

Мітинги проходять не лише в Парижі, а й в інших містах по всій країні. Влада не збирається відступати та наполягає на тому, що реформа, що підвищує вік виходу на пенсію з 62 до 64, буде втілена.

"Реформа повина бути імплементована. Насильство не можна толерувати", – заявив журналістам міністр фінансів.

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