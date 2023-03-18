Головне за день. Субота, 18 березня

Наступальні дії ворога на Донбасі,ворожі обстріли, продовження "зернової угоди", санкції щодо президента та прем’єра Сирії. Яким запам’ятається 388-й день повномасштабної війни.

Унаслідок ворожого обстрілу Краматорська касетними боєприпасами щонайменше 2 людини загинули, 10 поранені.

Як увечері повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, кількість поранених унаслідок обстрілу Краматорська зросла до 10. Кириленко зауважив, що український Краматорськ – один із найбільших подразників для росіян. Ворог цілеспрямовано б'є по місту, намагаючись вбити якомога більше його мирних жителів.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що Російська Федерація продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут.

За добу противник завдав 5 ракетних ударів, 4 з них - по об’єктах цивільної інфраструктури міста Запоріжжя. Також ворог завдав 12 авіаційних ударів та здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони України завдала 6 ударів по районах зосередження загарбників. Також цієї доби наші захисники збили ворожий БпЛА "Шахед-136", а підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили 7 районів зосередження особового складу та військової техніки противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 18 березня – в новині.

Комісія Організації Об’єднаних Націй повідомила, що атаки російських збройних сил, зокрема на Драмтеатр у Маріуполі та Краматорський вокзал під час повномасштабного вторгнення в Україну мали невибірковий характер.

Про це свідчить доповідь Незалежної міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні.

Зокрема йдеться про атаки на міський драматичний театр 16 березня 2022 року у Маріуполі, вокзал у Краматорську 8 квітня 2022 року, ТЦ у Кременчуці 27 червня 2022 року та інші.

Таким чином, Комісія ООН дійшла висновку, що Росія порушила міжнародне гуманітарне право. Крім того, Комісія повідомила, що потребує проведення подальших розслідувань, зокрема облоги і бомбардування Маріуполя, щоб мати достатньо підстав для кваліфікації цих подій як злочинів проти людяності.

Подробиці – в новині.

Президент Володимир Зеленський своїм указом надав чинності рішенню Ради національної безпеки та оборони про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших санкцій.

Контроль за виконанням рішення РНБО покладений на секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.

Згідно з рішенням РНБО, санкції застосовані до 300 фізичних осіб, серед яких є громадяни РФ, Ісламської Республіки Іран, Сирійської Арабської республіки. Зокрема є рішення щодо президента Сирїі Башар Хафез аль-Асада та прем’єр-міністра Сирії Хусейна Арнуса.

Також застосовані санкції до 141 юридичної особи. Серед них - іранський виробник безпілотників "Шахед".

Серед ченців чоловічого монастиря УПЦ у Києво-Печерській Лаврі розповсюджують листівки-пам’ятки, як поводитися у випадку примусового виселення з житлових приміщень. Про рекомендований представникам УПЦ алгоритм дій LB.ua довідався з самих листівок, які є в розпорядженні редакції.

Зокрема автори листівок посилаються на статтю 47 Конституції України і право кожного громадянина на житло. А також можливість виселення зареєстрованих за місцем проживання осіб лише за рішення суду.

Якщо мешканців монастиря намагаються виселити чи не пропускають на територію проживання, інструкція радить їм викликати поліцію, зателефонувати в Офіс генпрокурора, Кабмін, МВС, Мінкульт, Офіс президента, а також в ДБР, якщо “протиправні дії” вчиняють співробітники поліції. Також запросити (на вибір) журналістів. І паралельно фільмувати усе, що відбувається.

Інші подробиці – в нашій новині.

Угода щодо “зернової ініціативи” пролонгована ще на 120 днів.

За словами віцепрем’єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, це означає, що Україна продовжує експортувати через три морські глибоководні порти свою агропродукцію. Зокрема з 1 серпня і до сьогодні 25 мільйонів тонн ми відправили на потреби світу.

При цьому міністр зазначив, що головним викликом є пришвидшення інспекційних перевірок в Туреччині. Це дозволить світу отримати ще більше української агропродукції.

Більше інформації – в нашій новині.

Ректори провідних вишів України збираються підписати відкритого листа із закликом залишити міністра освіти Сергія Шкарлета на посаді.

Про це LB повідомили джерела зі сфери освіти.

Інформація про відставку Шкарлета з’явилася вчора - після його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Сьогодні, 18 березня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив ці кадрові плани.

За законом, це питання має розглянути Верховна Рада і дати “за” звільнення мінімум 226 голосів. Щоб цього не відбулося, як стверджують джерела LB.ua, в понеділок, 20 березня, ректори деяких провідних вишів підпишуть відкритого листа на підтримку Шкарлета.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!