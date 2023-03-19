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У навчальному центрі "Десна" загинули четверо українських військових

Співробітники Державного бюро розслідувань проводять службове розслідування.

У навчальному центрі "Десна" загинули четверо українських військових
Полігон "Десна" (архівне фото)

На Чернігівщині в 169-му навчальному центрі "Десна" імені князя Ярослава Мудрого внаслідок надзвичайної події загинули четверо українських військових.

Про це повідомляєтся на сторінці центру у фейсбуці.

"Вчора, 18 березня, сталася надзвичайна подія, внаслідок якої загинуло четверо військовослужбовців. Причини та обставини встановлюють", - йдеться у повідомленні.

Співробітники Державного бюро розслідувань проводять службове розслідування.

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"Від імені командування та особового складу висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким наших загиблих побратимів", - повідомили в Центрі..

Обставин загибелі військовослужбовців не уточнили.

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