У навчальному центрі "Десна" загинули четверо українських військових

На Чернігівщині в 169-му навчальному центрі "Десна" імені князя Ярослава Мудрого внаслідок надзвичайної події загинули четверо українських військових.

Про це повідомляєтся на сторінці центру у фейсбуці.

"Вчора, 18 березня, сталася надзвичайна подія, внаслідок якої загинуло четверо військовослужбовців. Причини та обставини встановлюють", - йдеться у повідомленні.

Співробітники Державного бюро розслідувань проводять службове розслідування.

"Від імені командування та особового складу висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким наших загиблих побратимів", - повідомили в Центрі..

Обставин загибелі військовослужбовців не уточнили.