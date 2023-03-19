Росіяни обстріляли Великомихайлівську громаду на Дніпропетровщині

В інших районах області впродовж дня було спокійно.

Російські загарбники обстріляли з важкої артилерії Великомихайлівську громаду в Синельниківському районі Дніпропетровщини.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Одна громада в Синельниківському районі сьогодні потрапила під обстріл з важкої артилерії: окупанти поцілили по Великомихайлівській ТГ", - зазначив він.

Лукашук додав, що постраждалих немає. Наслідки атаки встановлюються.

В інших районах області впродовж дня було спокійно.

Нагадаємо, Дніпропетровщина прийняла понад 393 тисячі внутрішньо переміщених осіб, які стали новими жителями області. Вона є логістичним та гуманітарним хабом, який пов’язує схід і південь держави.

Дніпропетровщина зазнає ракетних та артилерійських обстрілів, але попри все зберігає свій потенціал в різних сферах життя. Так, в ніч на 18 березня російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Три з них збили сили ППО. Ще два влучили по об'єкту критичної інфраструктури в Новомосковську.

З ранку суботи ворог Дніпропетровщину не обстрілював.