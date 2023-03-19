"Не знаю, чи переконала б доньку виїхати, якби не кіт". Як нині живе сім’я, що під обстрілами вибралася з Ірпеня
"Не знаю, чи переконала б доньку виїхати, якби не кіт". Як нині живе сім’я, що під обстрілами вибралася з Ірпеня
Ректори провідних вишів збираються підписати відкритого листа із закликом залишити міністра освіти Шкарлета на посаді, - джерела
Ректори провідних вишів збираються підписати відкритого листа із закликом залишити міністра освіти Шкарлета на посаді, - джерела
Шмигаль назвав, якими будуть кадрові зміни в уряді (оновлено)
Шмигаль назвав, якими будуть кадрові зміни в уряді (оновлено)
Хто і як відбілює держзрадників Дубінського, Столара та інших
Хто і як відбілює держзрадників Дубінського, Столара та інших
На Львівщині три "шахеди" влучили у нежитлові приміщення
На Львівщині три "шахеди" влучили у нежитлові приміщення
“Укрзалізниця” пропонує маршрут до бази лоукостера Wizz Air на кордоні з Румунією
“Укрзалізниця” пропонує маршрут до бази лоукостера Wizz Air на кордоні з Румунією
Сі став більшим за Мао. Китайці заявили про пряме протистояння зі США
Сі став більшим за Мао. Китайці заявили про пряме протистояння зі США
Ченці чоловічого монастиря УПЦ в Лаврі отримали алгоритм дій на випадок примусового виселення
Ченці чоловічого монастиря УПЦ в Лаврі отримали алгоритм дій на випадок примусового виселення
Арешт Путіна та «сюрприз» для Сі
Арешт Путіна та «сюрприз» для Сі
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли Великомихайлівську громаду на Дніпропетровщині

В інших районах області впродовж дня було спокійно.

Росіяни обстріляли Великомихайлівську громаду на Дніпропетровщині
Микола Лукашук
Фото: Анна Стешенко

Російські загарбники обстріляли з важкої артилерії Великомихайлівську громаду в Синельниківському районі Дніпропетровщини.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Одна громада в Синельниківському районі сьогодні потрапила під обстріл з важкої артилерії: окупанти поцілили по Великомихайлівській ТГ", - зазначив він.

Лукашук додав, що постраждалих немає. Наслідки атаки встановлюються.

В інших районах області впродовж дня було спокійно.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, Дніпропетровщина прийняла понад 393 тисячі внутрішньо переміщених осіб, які стали новими жителями області. Вона є логістичним та гуманітарним хабом, який пов’язує схід і південь держави.

Дніпропетровщина зазнає ракетних та артилерійських обстрілів, але попри все зберігає свій потенціал в різних сферах життя. Так, в ніч на 18 березня російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Три з них збили сили ППО. Ще два влучили по об'єкту критичної інфраструктури в Новомосковську.

З ранку суботи ворог Дніпропетровщину не обстрілював.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
Читайте також