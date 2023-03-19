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Росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині, є поранена

Постраждалу шпиталізували.

Росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині, є поранена
Ілюстративне фото
Фото: Херсонська ОВА

Після обіду 19 березня російська артилерія атакувала житловий будинок у Білозерці на Херсонщині, є поранена.

Про це повідомила Херсонська ОВА у Телеграмі.

«Після обіду російська артилерія вдарила по Білозерці. Ворог цілеспрямовано атакував житловий будинок. З-під завалу власної оселі вдалося дістати жінку. Постраждалу шпиталізувала бригада “швидкої”, - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що протягом суботи 18 березня росіяни понад 50 разів обстрілювали Херсонську область. З важкої артилерії та "Градів" вони випустили 269 снарядів.

17 березня російські війська також здійснили 50 обстрілів Херсонської області. Внаслідок атаки троє людей були поранені.

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