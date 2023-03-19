Окупанти зменшили активність біля Вугледара, – Сили оборони

Біля Вугледара Донецької області фіксується спад активності російських окупантів.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський.

"Ворог продовжує штурмувати Авдіївку та Мар'їнку. Для них стратегічно важлива на даний момент Авдіївка для того, щоб почати штурмові дії в районі Вугледару, де ворог обпікся не один раз. Їм критично необхідно оточити Авдіївку, що вони намагаються робити протягом двох тижнів", - сказав речник.

За його словами, за вчорашній день ворог втратив близько трьох рот особового складу, 15 одиниць танків, 9 одиниць БМП та іншої техніки у загальній кількості 46 одиниць. Вся техніка була знищена фактично в районі Спартака та Водяного. Саме у цьому напрямку ворог вчора вів активні бойові дії.

Він заявив, що Росія кинула резерви на підкріплення 155-ої бригади та додатково ввела дві танкові роти, що свідчить про серйозні втрати з боку окупантів.

Нагадаємо, що на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Первомайське а також Мар’їнка, яку окупанти атакували 15 разів.