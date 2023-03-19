Росіяни намагаються знайти нову тактику ударів по Україні, - Гуменюк

У Чорному морі вони тримаються подалі від районів ураження українською зброєю.

Російські окупанти намагаються знайти нову тактику завдання ракетних ударів по Україні.

Про це в ефірі телемарафону заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"У Чорному морі вони тримаються у безпечному для себе районі, щоб не бути ураженими нашою зброєю. Також спостерігається згортання операції пошукової, де відбувся повітряний інцидент (збиття американського безпілотника - ред.), вони там дещо вишукували. Погода і глибини не сприяють продовженню цих робіт", - наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, що на бойове чергування у Чорне море РФ вивела дев’ять своїх кораблів. Серед виведених в акваторію суден два ракетоносії. Загальний залп ракет типу «Калібр» становить 16 ракет.