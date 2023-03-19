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Німеччина готова заарештувати Путіна, якщо він потрапить на її територію

Для цього МКС має звернутися до Інтерполу. 

Німеччина готова заарештувати Путіна, якщо він потрапить на її територію
Фото: EPA/UPG

Німеччина готова заарештувати президента РФ Володимира Путіна, якщо він потрапить на її територію. Однак зараз обовʼязковим є звернення Міжнародного кримінального суду до Інтерполу, пояснив у інтервʼю недільному випуску газеті Bild міністр юстиції Марко Бушманн

"Я очікую, що ICC швидко звернеться до Інтерполу і держав-учасниць договору, і попросить їх забезпечити виконання", – сказав він.

Бушманн додав, що за такого сценарію Німеччина буде змушена заарештувати Путіна та передати його МКС, якщо він потрапить на німецьку територію.

Цієї пʼятниці досудова палата Міжнародного кримінального суду видала ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини Львової-Бєлової. Володимир Путін має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину. Це означає, що за межами Росії його повинні заарештувати та передати до суду. Це стосується країн, які ратифікували Римський статут. 

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