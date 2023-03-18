Поцілили у парк Бернацького і ритуальну службу. За попередньою інформацією, пошкоджені з десяток житлових будинків та кілька автівок.

Внаслідок ворожого обстрілу Краматорська Донецької області щонайменше 2 людини загинули, 5 поранені.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Щонайменше 2 людини загинуло і 5 поранено — наслідок обстрілу Краматорська. Це - оперативні дані на 17:15. Росіяни обстріляли місто касетними боєприпасами, поцілили у парк Бернацького і ритуальну службу. За попередньою інформацією, пошкоджено з десяток житлових будинків та декілька автівок”, - йдеться в повідомленні.

Павло Кириленко зауважив, що український Краматорськ — один із найбільших подразників для росіян. Ворог цілеспрямовано б'є по місту, намагаючись вбити якомога більше його мирних жителів.

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Нагадаємо, Комісія ООН дійшла висновку, що атаки військ РФ на Драмтеатр у Маріуполі та Краматорський вокзал мали невибірковий характер. Таким чином, Росія порушила міжнародне гуманітарне право.