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З ранку суботи ворог Дніпропетровщину не обстрілював

У Новомосковську ліквідовують наслідки атаки дронами. 

З ранку суботи ворог Дніпропетровщину не обстрілював
Микола Лукашук
Фото: Анна Стешенко

З ранку суботи ворог не обстрілював Дніпропетровську область. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

“На вечір маємо спокійну ситуацію в усіх районах області. Протягом дня обстрілів територій наших громад не зафіксовано”, – зазначив він.

У Новомосковську тривають роботи з ліквідації наслідків вчорашньої атаки дронами. 

“Відповідні служби працюють, все під контролем”, – додав Лукашук.

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Нагадаємо, у ніч на 18 березня російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Три з них збили сили ППО.

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