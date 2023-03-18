З ранку суботи ворог Дніпропетровщину не обстрілював

З ранку суботи ворог не обстрілював Дніпропетровську область. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

“На вечір маємо спокійну ситуацію в усіх районах області. Протягом дня обстрілів територій наших громад не зафіксовано”, – зазначив він.

У Новомосковську тривають роботи з ліквідації наслідків вчорашньої атаки дронами.

“Відповідні служби працюють, все під контролем”, – додав Лукашук.

Нагадаємо, у ніч на 18 березня російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Три з них збили сили ППО.