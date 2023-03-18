"Європейська Солідарність" заявила про призначення Забродського на високу посаду в керівництві ЗСУ
"Європейська Солідарність" заявила про призначення Забродського на високу посаду в керівництві ЗСУ
Арешт Путіна та «сюрприз» для Сі
Арешт Путіна та «сюрприз» для Сі
Нардеп Михайло Забродський складе мандат
Нардеп Михайло Забродський складе мандат
Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини (доповнено)
Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини (доповнено)
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Сергій Шкарлет звільняється з Міносвіти, - джерела
Сергій Шкарлет звільняється з Міносвіти, - джерела
Сі став більшим за Мао. Китайці заявили про пряме протистояння зі США
Сі став більшим за Мао. Китайці заявили про пряме протистояння зі США
Спочатку було місто. Частина 5. Зонінг як інструмент регулювання забудови
Спочатку було місто. Частина 5. Зонінг як інструмент регулювання забудови
Командувати штурмовою бригадою "Сталевий кордон" буде звільнений з полону захисник Маріуполя Падитель. Відеоінтервʼю із ним
Командувати штурмовою бригадою "Сталевий кордон" буде звільнений з полону захисник Маріуполя Падитель. Відеоінтервʼю із ним
ГоловнаСуспільствоПодії

На Харківщині двоє чоловіків намагалися розібрати вибухонебезпечний предмет

Стан одного з постраждалих оцінюють як важкий.

На Харківщині двоє чоловіків намагалися розібрати вибухонебезпечний предмет
Фото: EPA/UPG

У Харківській області двоє людей підірвалися під час спроби самостійно розібрати вибухонебезпечний предмет.

Про це повідомив у Телеграм голова ОВА Олег Синєгубов.

У селі Яремівка Ізюмського району області двоє чоловіків (71 рік і 29 років) знайшли вибухонебезпечний предмет і спробували його розібрати самостійно на подвір'ї будинку. У результаті предмет здетонував. Обох чоловіків госпіталізували з пораненнями. Стан одного з постраждалих оцінюють як важкий.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, що в Ізюмі на протипіхотній міні "Пелюстка" підірвалася 66-річна жінка.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також