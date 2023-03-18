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На Франківщині зіткнулися два автобуси, одна людина загинула

Водій автобуса "Еталон" виїхав на смугу зустрічного руху. 

На Франківщині зіткнулися два автобуси, одна людина загинула
Фото: Поліція Івано-Франківської області

18 березня у селі Товмачик Коломийського району Івано-Франківської області зіткнулися два рейсових автобуси. 

Про це повідомляє прес-служба поліції Івано-Франківської області.

Поліцейські встановили, що 56-річний водій автобуса "Еталон", рухаючись автодорогою Т-09-05, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автобусом Volkswagen LT.

"Унаслідок ДТП одна пасажирка Volkswagen LT загинула на місці аварії. 23 пасажири з обох транспортних засобів та 36-річний водій Volkswagen LT доставлені до лікувальних закладів", - йдеться у повідомленні.

Водія автобуса "Еталон" поліцейські перевірили на стан сп'яніння - він був тверезий.

Фото: Поліція Івано-Франківщини

Фото: Поліція Івано-Франківщини

Фото: Поліція Івано-Франківщини

Фото: Поліція Івано-Франківщини

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Нагадаємо, що 26 лютого у Польщі зіткнулися два мікроавтобуси, у яких перебували українці. 

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