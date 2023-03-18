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Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини

Втрат серед особового складу українських військових немає.

Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини
Сумська область, обстріл
Фото: ДПСУ в Telegram

Російські війська зранку 18 березня завдали 20 ударів з артилерії та мінометів по прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

Про це Оперативне командування “Північ” повідомляє в Телеграмі.

Зафіксовані 13 ударів, ймовірно зі ствольної артилерії з 09:30 до 10:30 в районі Олександрівки Чернігівської області.

Ще сім ударів, ймовірно з міномету калібру 120 мм, зафіксовані з 11:50 до 12:10 в районі Старікового Сумської області.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

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Нагадаємо, що 15 березня вдень російські окупанти з мінометів обстріляли прикордоння Чернігівської області.

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