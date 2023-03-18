Окупанти продовжують шукати збитий американський безпілотник

У Чорному морі спостерігається скупчення ворожих кораблів на місці падіння американського безпілотника.

Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Уже оприлюднені певні дані, що росіяни щось знайшли й відтягнули, але поки що таких неспростовних доказів не надано. Їхня пошукова операція продовжується і присутність кораблів і суден забезпечення там спостерігається. Вочевидь вони намагаються заплутати сліди. Донні особливості у тому районі складні через течії та глибини. Не можна однозначно сказати, що безпілотник вони не дістануть, але на це витратять певний час", - зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, на думку американської влади, Росія знайшла в Чорному морі дрібні уламки збитого американського безпілотника MQ-9 Reaper.

США проводять оцінку своїх операцій безпілотників у районі Чорного моря, зважуючи витрати та вигоди від польотів після того, як Росія збила американський військовий дрон.