У бюро ритуальних послуг на Львівщині правоохоронці вилучили арсенал зброї та наркотики
У бюро ритуальних послуг на Львівщині правоохоронці вилучили арсенал зброї та наркотики
Командувати штурмовою бригадою "Сталевий кордон" буде звільнений з полону захисник Маріуполя Падитель. Відеоінтервʼю із ним
Командувати штурмовою бригадою "Сталевий кордон" буде звільнений з полону захисник Маріуполя Падитель. Відеоінтервʼю із ним
"Європейська Солідарність" заявила про призначення Забродського на високу посаду в керівництві ЗСУ
"Європейська Солідарність" заявила про призначення Забродського на високу посаду в керівництві ЗСУ
Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини (доповнено)
Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини (доповнено)
Сергій Шкарлет звільняється з Міносвіти, - джерела
Сергій Шкарлет звільняється з Міносвіти, - джерела
Нардеп Михайло Забродський складе мандат
Нардеп Михайло Забродський складе мандат
Спочатку було місто. Частина 5. Зонінг як інструмент регулювання забудови
Спочатку було місто. Частина 5. Зонінг як інструмент регулювання забудови
Арешт Путіна та «сюрприз» для Сі
Арешт Путіна та «сюрприз» для Сі
Сі став більшим за Мао. Китайці заявили про пряме протистояння зі США
Сі став більшим за Мао. Китайці заявили про пряме протистояння зі США
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти продовжують шукати збитий американський безпілотник

У тому районі Чорного моря складні особливості дна.

Окупанти продовжують шукати збитий американський безпілотник
Фото: EPA

У Чорному морі спостерігається скупчення ворожих кораблів на місці падіння американського безпілотника. 

Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Уже оприлюднені певні дані, що росіяни щось знайшли й відтягнули, але поки що таких неспростовних доказів не надано. Їхня пошукова операція продовжується і присутність кораблів і суден забезпечення там спостерігається. Вочевидь вони намагаються заплутати сліди. Донні особливості у тому районі складні через течії та глибини. Не можна однозначно сказати, що безпілотник вони не дістануть, але на це витратять певний час", - зазначила Гуменюк. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, на думку американської влади, Росія знайшла в Чорному морі дрібні уламки збитого американського безпілотника MQ-9 Reaper.

США проводять оцінку своїх операцій безпілотників у районі Чорного моря, зважуючи витрати та вигоди від польотів після того, як Росія збила американський військовий дрон.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також