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Окупанти завдали двох ракетних ударів по Великому Бурлуку на Харківщині

На щастя, без постраждалих.

Окупанти завдали двох ракетних ударів по Великому Бурлуку на Харківщині
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Минулої доби російські війська, використовуючи ракети С-300, артилерію, міномети і великокаліберні кулемети, обстрілювали прикордонні селища Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

Про це повідомив у Телеграм голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог завдав два ракетні удари по селищу Великий Бурлук Куп'янського району. Одна з ракет влучила у подвір'я житлового будинку. Пошкоджено щонайменше 20 сусідніх будинків та господарські споруди. Друга ракета вдарила у землю на території Великобурлуцького райвідділу поліції, пошкоджено також пожежно-рятувальну частину, 6 приватних автомобілів та сусідні житлові будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих", - написав Синєгубов.

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Нагадаємо, що цієї ночі війська російського агресора атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва із двох напрямків: східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області Росії. 

Зокрема російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Три з них збили сили ППО.

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