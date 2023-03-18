Окупанти завдали двох ракетних ударів по Великому Бурлуку на Харківщині

На щастя, без постраждалих.

Минулої доби російські війська, використовуючи ракети С-300, артилерію, міномети і великокаліберні кулемети, обстрілювали прикордонні селища Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

Про це повідомив у Телеграм голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог завдав два ракетні удари по селищу Великий Бурлук Куп'янського району. Одна з ракет влучила у подвір'я житлового будинку. Пошкоджено щонайменше 20 сусідніх будинків та господарські споруди. Друга ракета вдарила у землю на території Великобурлуцького райвідділу поліції, пошкоджено також пожежно-рятувальну частину, 6 приватних автомобілів та сусідні житлові будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих", - написав Синєгубов.

Нагадаємо, що цієї ночі війська російського агресора атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва із двох напрямків: східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області Росії.

Зокрема російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Три з них збили сили ППО.