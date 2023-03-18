Російська влада хоче примусити студентів служити у війську, - британська розвідка

У Росії вирішили збільшити призовний вік, аби мобілізувати студентів та збільшити чисельність війська.

Про це пише Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Британська розвідка припускає, що російська влада готується сприяти ширшому призову на військову службу. Так 13 березня депутати російської думи внесли законопроєкт про зміну вікової категорії призову з 18-27 років на 21-30. Ймовірно, закон буде прийнятий і набуде чинності в січні 2024 року.

РФ продовжує заперечувати участь призовників у війні проти України, хоча щонайменше сотні з них брали участь у бойових діях після того, як їх примусили підписати контракти.

"Зараз багато чоловіків у РФ віком 18-21 рік хочуть звільнитися від призову через навчання у вишах. Влада, швидше за все, змінює вікову категорію, щоб збільшити чисельність війська та примусити студентів служити", - дійшли висновку в розвідці.

Нагадаємо, що військкомати у 35 регіонах Російської Федерації розпочали надсилати повістки місцевим жителям.

У захопленому Маріуполі окупанти хочуть мобілізувати студентів вищих навчальних закладів.