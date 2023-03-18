Ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна є виправданим, – Байден

Оскільки президент Росії Володимир Путін вчинив військові злочини, ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт є виправданим. Про це заявив президент США Джо Байден.

"Я думаю, що це (ордер МКС на арешт Путіна – ред.) виправдано. Путін явно вчинив військові злочини", – пише The New York Times.

Байден додав, що рішення суду в Гаазі видати ордер є "дуже сильною позицією". Президент США уточнив, що Сполучені Штати не є членом МКС.

Нагадаємо, вчора Відділення попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видало ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

У повідомленні зазначається, що Путін, імовірно несе відповідальність за воєнний злочин незаконної депортації дітей та незаконного переміщення їх з окупованих територій України на територію Російської Федерації. Марія Львова-Бєлова теж несе відповідальність за аналогічний злочин.

Росія відкинула всі звинувачення. Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що рішення Міжнародного кримінального суду для Росії не мають жодного значення, зокрема, з правової точки зору. РФ не є учасником Римського статуту МКС та зобов'язань щодо нього не несе.