В Новомосковську на Дніпропетровщині пролунали вибухи, - мер міста

У Новомосковську Дніпропетровської області стались вибухи.

Про це повідомив мер Новомосковська Сергій Рєзнік.

Він додав, що зараз працівники ДСНС працюють над усуненням наслідків атак.

Мер міста закликав не розповсюджувати інформацію про місце вибухів та не публікувати зйомки.

Нагадаємо, сьогодні, 17 березня, війська РФ обстріляли з “Ураганів” Українськ Селидівської громади на Донеччині. Внаслідок ракетного обстрілу постраждала жінка,1980 р.н. Врятувати її життя не вдалося, жінка померла в лікарні від отриманих травм.