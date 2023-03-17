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В Новомосковську на Дніпропетровщині пролунали вибухи, - мер міста

Працівники ДСНС працюють над усуненням наслідків атак.

В Новомосковську на Дніпропетровщині пролунали вибухи, - мер міста
Фото: Світлана Жданова

У Новомосковську Дніпропетровської області стались вибухи. 

Про це повідомив мер Новомосковська Сергій Рєзнік.

Він додав, що зараз працівники ДСНС працюють над усуненням наслідків атак.

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Мер міста закликав не розповсюджувати інформацію про місце вибухів та не публікувати зйомки.

Нагадаємо, сьогодні, 17 березня, війська РФ обстріляли з “Ураганів” Українськ Селидівської громади на Донеччині. Внаслідок ракетного обстрілу постраждала жінка,1980 р.н. Врятувати її життя не вдалося, жінка померла в лікарні від отриманих травм.

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