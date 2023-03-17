Бої у Бахмуті тривають на півночі, сході та півдні міста, - командувач Сухопутних військ

"На жаль, і ми маємо втрати, але набагато менші, ніж наші оборонці завдають ворогу", - зауважив Сирський.

Росіяни залучили всі свої потужності та намагаються прорвати оборону на декількох напрямках і повністю оточити Бахмут.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, передає Military Media Center.

За його словами, бої тривають на півночі, сході та півдні міста. Рашисти зазнають величезних втрат та вкотре відходять без успіху.

"На жаль, і ми маємо втрати, але набагато менші, ніж наші оборонці завдають ворогу", - додав Сирський.

На деяких ділянках українці мають частковий успіх.

Командувач також повідомив, що по усій східній лінії фронту ворог проводить наступальні дії, намагаючись прорвати оборону українських військ і просунутися вглиб.

Найбільш запеклі бої тривають в районах Кремінної, Торського, Білогорівки, Спірного, зазначив Сирський.

Нагадаємо, за даними Генштабу, українські захисники цієї доби відбили атаки окупаційних військ у районах населених пунктів Кліщівка та Іванівське, що біля Бахмута.

Про Бахмут говорили 17 березня Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.