Застосування американських RAAM допомогло уповільнити російські штурми, – Міноборони Британії
Застосування американських RAAM допомогло уповільнити російські штурми, – Міноборони Британії
Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
Україна шукає послів. Кого і куди відправлятиме МЗС
Україна шукає послів. Кого і куди відправлятиме МЗС
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Українці оголосили флешмоб у відповідь на злив S.T.A.L.K.E.R. 2 і масово купують гру
Українці оголосили флешмоб у відповідь на злив S.T.A.L.K.E.R. 2 і масово купують гру
Лише 30 нардепів Ради подали декларації про доходи до НАЗК (оновлено)
Лише 30 нардепів Ради подали декларації про доходи до НАЗК (оновлено)
ДБР повідомило про підозру командиру взводу, який побив солдата на Житомирщині
ДБР повідомило про підозру командиру взводу, який побив солдата на Житомирщині
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
ГоловнаСуспільствоВійна

В Ізюмі жінка підірвалася на протипіхотній міні

Вона отримала важні поранення.

В Ізюмі жінка підірвалася на протипіхотній міні
ПФМ-1 "Лепесток"

В Ізюмі на протипіхотній міні "Пелюстка" підірвалася 66-річна жінка.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

За його словами, 17 березня жінка перебувала в лісі, коли трапилася трагедія. 

"З важким пораненням вона доставлена до лікарні. Зараз медики надають жінці усю необхідну допомогу", - додав Синєгубов.

Він закликав жителів області утриматися від відвідування лісів, лісосмуг, полів, берегів річок тощо, оскільки всі ці території є потенційно замінованими та небезпечними.

Нагадаємо, в Чернігівській області трактор наїхав на міну. Водій отримав поранення.

Раніше на Ізюмщині загинули четверо людей, підірвавшись на протитанковій міні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
Читайте також