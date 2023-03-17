В Ізюмі жінка підірвалася на протипіхотній міні

В Ізюмі на протипіхотній міні "Пелюстка" підірвалася 66-річна жінка.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, 17 березня жінка перебувала в лісі, коли трапилася трагедія.

"З важким пораненням вона доставлена до лікарні. Зараз медики надають жінці усю необхідну допомогу", - додав Синєгубов.

Він закликав жителів області утриматися від відвідування лісів, лісосмуг, полів, берегів річок тощо, оскільки всі ці території є потенційно замінованими та небезпечними.

Нагадаємо, в Чернігівській області трактор наїхав на міну. Водій отримав поранення.

Раніше на Ізюмщині загинули четверо людей, підірвавшись на протитанковій міні.